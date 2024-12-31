2024'te 122 Gazeteci Öldürüldü - Son Dakika
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2024'te 122 Gazeteci Öldürüldü

IFJ, 2024'te 122 gazetecinin öldüğünü, Filistin'in en tehlikeli ülke haline geldiğini raporladı.

31.12.2024 16:18
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Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2024'te, 122 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü raporladıklarını ve bu ölümlerin yarısından çoğunun meydana geldiği Filistin'in, "modern gazetecilik tarihinin en tehlikeli ülkelerinden biri haline geldiğini" bildirdi.

Brüksel merkezli IFJ tarafından hazırlanan yıl sonu raporunda, 2024'te, 14'ü kadın olmak üzere 122 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğü belirtildi.

2024'ün gazeteciler için "en ölümcül yıllardan biri" olduğu aktarılan raporda, Birleşmiş Milletlere (BM) gazetecileri korumak için bağlayıcı bir sözleşme kabul etme çağrısında bulunuldu.

Raporda, "Savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinli gazeteci sayısı 147'ye ulaşırken, bu sayı ülkeyi modern gazetecilik tarihinin en tehlikeli ülkelerinden biri haline getirmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Rapora göre, Orta Doğu en fazla ölümün kaydedildiği bölge olurken saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 77 medya çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze ve Lübnan'da 64 Filistinli, 6 Lübnanlı ve 1 Suriyeli medya çalışanı öldürüldü.

Bu yıl öldürülen medya çalışanları listesinde Orta Doğu'yu, 22 ölümle Asya-Pasifik, 10 ölümle Afrika, 9 ölümle Amerika ve 4 ölümle Avrupa bölgesi izledi.

Hapisteki gazeteciler

Raporda ayrıca, dünya genelinde 516 gazetecinin hapiste olduğu ve bu sayının önceki yıllara göre önemli bir artış olduğu bildirildi.

En fazla gazetecinin hapiste olduğu ülkeler arasında 135 gazeteciyle Çin, 59 Filistinli gazeteciyle İsrail ve 44 gazeteciyle Myanmar ilk sıralarda yer aldığı aktarıldı.

Asya-Pasifik bölgesinde 254 gazetecinin cezaevinde bulunduğu kaydedilen raporda, onu sırasıyla Avrupa (142), Orta Doğu (102), Afrika (17) ve Latin Amerika'nın (1) izlediği belirtildi.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, 2024'te öldürülen medya çalışanları için taziye dileklerini ileterek "Bu yüksek rakamın ardında 122 yarıda kalmış hikaye var." ifadesini kullandı.

Gazeteci ölümlerinin cezasız kalmamasını temin eden Bellanger, "Bu soruna kesin olarak son vermek için BM üye devletlerini, gazetecilerin güvenliğine ilişkin bağlayıcı bir sözleşmenin kabul edilmesini sağlayacak adımları atmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Filistin, Politika, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024'te 122 Gazeteci Öldürüldü - Son Dakika

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