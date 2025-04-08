2024\'te İnfazlar Rekor Seviyeye Ulaştı

(İSTANBUL) - Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı "Ölüm Cezaları ve İnfazlar 2024" raporuna göre, geçen yılı infazlar 2015 yılından bu yana en yüksek sayıya ulaştı. Rapora göre, 2024'te 15 ülkede bin 518 kişi infaz edildi. İran, Irak ve Suudi Arabistan, infazların yüzde 91'inden sorumlu olduğu bildirildi.

Dünya genelinde ölüm cezasının uygulanmasına ilişkin yıllık raporunu bugün yayımlayan Uluslararası Af Örgütü, 2024 yılında 15 ülkede bin 500'den fazla kişinin infaz edildiğini ve böylelikle küresel infazların 2015'ten bu yana en yüksek sayıya ulaştığını açıkladı. Öte yandan, 2023'te bin 153 olan infaz sayısının 2024'te yüzde 32 arttığı görüldü.

"Ölüm Cezaları ve İnfazlar 2024" raporuna göre, 2024 yılında çoğunluğu Orta Doğu'da olmak üzere bin 518 infaz kaydedildi. Bu sayı, 2015'ten (en az bin 634) bu yana kaydedilen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. İnfazların yüzde 40'ından fazlası "hukuka aykırı olarak uyuşturucuyla bağlantılı" suçlar nedeniyle gerçekleştirildi.

"Bugünün dünyasında yeri olmayan tüyler ürpertici bir uygulama"

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, rapora ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Ölüm cezası bugünün dünyasında yeri olmayan tüyler ürpertici bir uygulamadır. Binlerce infazdan sorumlu olduğunu düşündüğümüz bazı ülkelerde gizlilik devam ederken ölüm cezası uygulamaya devam eden ülkelerin tek başına bir azınlık olduğu da ortadadır. 2024 yılında yalnızca 15 ülkenin infaz uygulamasıyla bu sayının üst üste ikinci yıl en düşük sayıda kalması, bu zalimane, insanlık dışı ve alçaltıcı cezadan uzaklaşıldığının bir göstergesidir. İran, Irak ve Suudi Arabistan geçen yıl ölümlerdeki sert artıştan sorumluydu. Bu ülkeler, insan haklarını ihlal ederek ve uyuşturucuyla bağlantılı suçlar ve terörizm suçları nedeniyle utanmazca insanların canını alarak bilinen infazların yüzde 91'inden fazlasını gerçekleştirdi."