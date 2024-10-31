2025 Hac Kura Sonuçları Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı.
Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları, noter huzurunda çekildi.
Böylece hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek.
Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 4 Kasım'dan itibaren yapılacak.
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