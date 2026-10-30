Sakarya Pamukova\'da altyapı kazısında çıkan yazıtlı taş blok merak uyandırdı

Sakarya'da sürdürülen altyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarılan antik dönem yazıtlı taş blok, mahallelinin dikkatini çekti. Yol kenarındaki kazı çalışması sırasında ortaya çıkan devasa tarihi kalıntı, kısa sürede merak konusu haline geldi.

Pamukova ilçesi Akçakaya Mahallesi yolu üzerinde altyapı çalışması bölgesinde faaliyet gösteren ekipler, saha çalışması esnasında, üzerinde antik dilde yazılmış çok satırlı yazıtlar ve alt kısmında kıvrımlı mimari süslemeler ile volüt detayları bulunan tarihi yapı kalıntısıyla karşılaştı. Taşın yüzeyinde dikkat çeken detaylar arasında, antik alfabe ile kazınmış "MNI... POY ZON K..." ve devamındaki satırlarda yer alan düzenli harf blokları ile kelime dizilimleri göze çarpıyor. Uzmanlar bu tür ibarelerin genellikle antik dönem anıt mezarları, onurlandırma kitabeleri veya adak yazıtlarında yer aldığını belirtiyor.

Grekçe veya Latince harflerle yazılmış resmi, idari ya da anıt/mezar kültüne ait olduğu değerlendirilen taş bloğun hangi döneme ait olduğuna dair net bilgi, yapılacak epigrafik ve teknik incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.