2025'in İlk Bebekleri Ankara'da Dünyaya Geldi - Son Dakika
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2025'in İlk Bebekleri Ankara'da Dünyaya Geldi

2025\'in İlk Bebekleri Ankara\'da Dünyaya Geldi

Ankara'da 2025'in ilk bebekleri Defne Hüma, Asil Kaan ve Asya isimleriyle dünyaya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yapan anneleri ziyaret ederek altın hediye etti.

01.01.2025 01:37  Güncelleme: 01:39
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ANKARA'da, 2025'in ilk bebekleri 'Defne Hüma', 'Asil Kaan' ve 'Asya' oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yapan anneleri ziyaret edip altın hediye etti.

Ankara'da yeni yılın ilk bebekleri, Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde dünyaya geldi. 2025'in ilk dakikalarında Aysun ve Emrah Dilmaç çiftinin Defne Hüma adını verdikleri kız çocuğu, Hazal ve Hamza Sönmez çiftinin Asil Kaan adını verdikleri erkek çocuğu, Sibel ve Mert Koçak çiftinin ise Asya adını verdikleri kız çocuğu doğdu. Bebeklerini kucağına almanın sevincini yaşayan aileler, 2025 yılının ilk bebekleri oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN YILIN İLK BEBEKLERİNE ZİYARET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Hakikaten hem annelerin hem bebeklerin sağlıkları gayet yerinde. Bu da bizleri mutlu ediyor. Biliyorsunuz yeni bebek bereketiyle beraber dünyaya geliyor. Özellikle anne ve aile dostu hastanelerde gözlerini hayata açmaları gerçekten çok kıymetli. Burada çok mutlu anneler gördük. Gayet huzurlu emin ellerde bebeklerini dünyaya getirmişler. İnşallah vatana, millete hayırlı evlatlar olur. Bu dönem hakikaten her bebek bizim için çok kıymetli. Ülkemizin geleceği açısından çok kıymetli. Çünkü dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğum oranları azalıyor. Nüfus olarak da yaşlanıyoruz. Ülkemizin geleceği açısından da her yeni doğan bebeğin bizler için ayrı bir kıymeti, ayrı bir önemi var. Burada bir annemiz üçüncü bebeğini dünyaya getirmişti. Gayet de mutlu bir şekilde, diğerleri ilk bebeklerini dünyaya getirmişti. Tabii ki bizler de Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde olduğu gibi şimdiye kadar yaptığımız gibi hem aile odaklı hem çocuk odaklı politikalar üretmeye devam edeceğiz. Ben bir kez daha vatana, millete hayırlı olmalarını diliyorum çocuklarımızın. Aynı zamanda tüm Türkiye'nin de yeni yılını kutluyorum. Hayırlı Bir yıl diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara, Güncel, Sağlık, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025'in İlk Bebekleri Ankara'da Dünyaya Geldi - Son Dakika

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