2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Başarısı

(İZMİR)- 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda, Optimist Milli Takımı Avrupa takım birincisi, Erkekler kategorisinde Optimist Milli Takım'dan Cengiz Eren Güvenç Avrupa şampiyonu, Kızlar kategorisinde Optimist Milli Takımdan Ada Vera Tüfekciler Avrupa üçüncüsü oldu.

Çeşme Belediyesi destekleri ile 29 Mayıs - 3 Haziran 2025 tarihleri arasında Uluslararası Optimist Sınıf Birliği (IODA) ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde Arkas Çeşme Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası tamamlandı. 6 gün süren ve 15 yaş altı 258 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nın Ödül Töreni, Çeşme Belediyesi Güneşlenme Terasları'nda gerçekleştirildi.

Törende, Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, IODA Başkan Yardımcısı Carmen Casco, TYF Yönetim Kurulu Üyeleri ile federasyon yöneticileri, hakemler, sporcu aileleri ve sporcular yer aldı.

"Milli takımımızın aldığı tarifsiz başarıyı kutlamak ve bir parçası olmak büyük bir mutluluk"

Lal Denizli, törende yaptığı konuşmada, "Böylesi önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğumuz gurur tarifsiz. Tüm sporcularımızın heyecanını paylaşıyoruz. Aynı zamanda kıymetli Milli Takımımızın bugün burada aldığı tarifsiz başarıyı da kutladığımız ve bir parçası olduğumuz için de ayrıca mutluluk duyuyoruz. Milli takımımız nezdinde katılan bütün takımlara teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Daha nice yarışlarda yolunuz açık olsun" dedi.

Şampiyonada derece elde eden sporculara ödülleri takdim edildi

Altın Grup Kızlar kategorisinde Brezilya'dan Uma Creixell (BRA 4278) 1., İspanya'dan Maria de Lluc Bestard (ESP 3631) 2. ve Eleni Trianntou (GRE 3209) 3. oldu.

Altın Grup Erkekler kategorisinde Optimist Milli Takımı'ndan Cengiz Eren Güvenç (TUR 1440) 1., İtalya'dan Nicola Di Pilla (ITA 9650) ve Yunasitan'dan Agis Christos Angelopoulos (GRE 3074) 3. oldu.

Optimist Kızlar kategorisinde Maria de Lluc Brestard (ESP 3631) Avrupa Şampiyonu, Yunasitan'dan Eleni Triantou (GRE 3209) Avrupa İkincisi ve Optimist Milli Takımı'ndan Ada Vera Tüfekciler (TUR 1024) Avrupa Üçüncüsü oldu.

Optimist Erkekler kategorisinde Optimist Milli Takımı'ndan Cengiz Eren Güvenç (TUR 1440) Avrupa şampiyonu, İtalya'dan Nicola Di Pilla (ITA 9650) Avrupa İkincisi ve İngiltere'den Agis Christos Angelopoulos (GRE 3074) Avrupa Üçüncüsü oldu.

Takım Klasmanında Optimist Milli Takımı Avrupa takım birincisi, İspanya takım ikincisi ve İtalya takım üçüncüsü oldu.