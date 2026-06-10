Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak 2026-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2 Ağustos'ta düzenlenecek sınavın başvuruları 18 Haziran'a kadar devam edecek.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla "ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Adaylar, 2026-ALES/2'ye ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.