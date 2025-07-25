22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından düzenlenen "Uluslararası Bodrum Bale Festivali", bu yıl 22. kez bale sanatının uluslararası düzeydeki seçkin örneklerini sanatseverlerle buluşturacak.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankasının katkılarıyla gerçekleştirilen ve Türkiye'nin köklü kültür-sanat etkinliklerinden biri haline gelen festival, 1- 25 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde yapılacak.

Festivalde, klasikten moderne uzanan zengin bir repertuvar, usta dansçılar eşliğinde izleyicilerin beğenisine sunacak.

İlk kez 2003'te bale sanatçısı Oğuz Özlem'in önerisiyle ve genel müdürlüğün vizyonuyla perdelerini açan festival, Bodrum'un önemli bir kültürel miras haline geldi.

Festivalde, 2024'te vefat eden Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Almula Özlem de anılacak.

Uluslararası alanda büyük beğeni kazanan Moskova Klasik Bale Tiyatrosu festivalde "Uyuyan Güzel" eserini sahneleyecek.

Festivalde klasikleşmiş eserler izlenebilecek

Temsiller, Bodrum Kuzey Hendeği sahnesinde 21.45'te başlayacak.

Festival açılışı 1 Ağustos'ta bale sanatının başyapıtlarından "Kuğu Gölü" ile yapılacak. Eseri, 2 Ağustos akşamı da İzmir Devlet Opera ve Balesi sahneye koyacak.

Moskova Klasik Bale Tiyatrosu "Uyuyan Güzel"i 5-6 Ağustos'ta sergileyecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi 9-10 Ağustos'ta "Romeo ve Juliet", Antalya Devlet Opera ve Balesi 13 ve 14 Ağustos'ta "Don Kişot" eserlerini izleyicinin beğenisine sunacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 17 ve 18 Ağustos'ta "Tango Passion/ Tango Tutkusu" gecesi gerçekleşecek.

Festivalin güçlü ve çarpıcı yapıtlarından "Kanlı Düğün" ise 21 ve 22 Ağustos'ta Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Toplulukları (MDT Ankara ve MDT İstanbul) ortak yapımı "Elektronika" eserinin 25 Ağustos'taki gösterimiyle festival sona erecek.

Detaylı bilgiye "www.operabale.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.