23 Nisan Coşkusu Cerrahpaşa'da - Son Dakika
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23 Nisan Coşkusu Cerrahpaşa'da

23 Nisan Coşkusu Cerrahpaşa\'da

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 23 Nisan şenliği düzenlendi, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

21.04.2025 12:55
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Yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için şenlik düzenlendi.

Fatih'teki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe doktorlar, hastane çalışanları, tedavi gören çocuklar, Beşiktaş Moka United Kadın Futbol Takımı'nın teknik ekibi ve futbolcuları, teknik direktör ve eski milli futbolculardan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, dizi ve sinema oyuncusu Wilma Elles katıldı.

Balon ve bayraklarla süslenen hastane bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte oyun alanı kuruldu. Oyuncaklarla eğlenen çocuklar için yüz boyama etkinlikleri yapıldı. Tedavi gören çocuklar ve aileleri, şarkılar ve palyaçolar eşliğinde moral depoladı.

Şenlik hakkında açıklamada bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Çocuklar geleceğe dair en büyük varlıklarımız. Biz ise çocuklara sağlık veren, iyilik taşıyan çocuk hekimleri olarak her yıl umut kapısı, tüm dünyadan çocukların geldiği Cerrahpaşa Pediatri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Çocukların hastalığı dünyayı durduracak kadar kötü bir şey. Bir çocuk hasta olursa tüm dünya durur. Biz burada hasta çocuklarımıza bir günlüğüne de olsa mutluluk vermek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Şenliği organize eden pediatrik kardiyolog Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu ise "Maalesef hastanelerde çok çocuğumuz var. O çocuklar her sene 23 Nisan'da düzenlenen şenliklerin, eğlencelerin bir parçası olamazlar. Biz de yılda bir gün, birkaç saatlik bile olsa çocuklar hastalıklarını unutsunlar, şenliğin bir parçası olsunlar diye şenliği ayaklarına getirmeye çalıştık. Tabii ki normal gibi olmayacaktır ama o çocuklar kendilerini normal gibi hissetsinler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesut Kır: "Kulüp olarak burada olmak bizim için çok önemli"

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Mesut Kır, sosyal sorumluluk organizasyonlarının kulüpleri için önemli olduğuna değinerek, "Tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Kulüp olarak burada olmak bizim için çok önemli. Kadın futbol takımı olarak çocuklar için düzenlenen bu güzel organizasyonun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Onlar bizim geleceğimiz. Umarım biz de onlara umut olabiliriz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı futbolcu Başak Gündoğdu, önemli bir organizasyon gerçekleştirildiğini aktararak, "Hem camia hem kulüp hem de takım olarak böyle etkinliklere çok değer veriyoruz. Bugün de bir nebze de olsa çocukları sevindirirsek biz de çok mutlu olacağız. Çocuklarla güzel bir gün geçireceğiz." dedi.

Zeynep Demirel: "Birazcık da olsa onları mutlu etmek için buradayız"

Zeynep Demirel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na az süre kaldığını hatırlatarak, "23 Nisan geliyor. Bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Bölümü için bir organizasyonda bulunuyoruz. Tek temennimiz bütün çocukların sağlıklı ve mutlu olması. Güzel bir geleceklerinin olmasını diliyoruz. Bugün birazcık da olsa onları mutlu etmek için buradayız. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

Katıldığı ve düzenledikleri sosyal sorumluluk projeleriyle dikkati çeken Selda Topal, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Bölümü'ndeki kardeşlerimiz için bir 23 Nisan şöleni gerçekleştiriliyor. Buradan çıkamayan ve hep burada tedavi olan çocukları 23 Nisan dolayısıyla herkesin aklına getirmek istedik. Onlarla vakit geçiriyoruz. İnşallah mutlu olmuşlardır." şeklinde görüş belirtti.

Elles: "Mutluluk her zaman hayatımızda olmalı"

Alman asıllı Türk aktrist Wilma Elles ise mutluluğun çocuklar için önemli olduğunu dile getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldiklerini aktaran Elles, "Cerrahpaşa Çocuk Hastanesi'nde çok güzel bir hava var, herkes çok mutlu. Hasta olabiliriz, iyileşebiliriz, tekrar hastalanabiliriz ama mutluluk her zaman hayatımızda olmalı. Çünkü mutluluk bizi iyileştirir. Bazen insanlar sağlıklı olursa, her şey iyi gidiyorsa mutlu olabileceğini zannediyor. Bence tam tersi. İlk önce mutluluk, sonra sağlık ve refah geliyor. Şu anda çok büyük iyileştirici bir güç hissediyorum." diye konuştu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuk bayramı olarak armağan ettiğini dile getiren Elles, "Herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Dünya için bu çok önemli. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Biz onlara neyi öğretiyorsak ne gösteriyorsak onlar da çevreyle öyle bir iletişim içinde olacak. Onlara yapacağımız yatırım bize bin kat olarak geri döner." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

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