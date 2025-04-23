23 Nisan Töreninde Deprem Paniği

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir öğrenciye devrettiği anda yaşanan deprem kameralar tarafından kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sembolik devir teslim töreni düzenlendi.

Bir öğrenci belediye başkanı koltuğuna otururken, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe de çocuğun koltuğunun kenarlarından tutarak görüntü verdi.

Bu sırada, 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kısa süreli panik yaşandı.

Başkan Bahadır, besmele çekip çevresindekileri "Sahaya çıkmamız lazım. Bina sağlam, sıkıntı yok." diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Sarsıntının sona ermesinin ardından odadakiler dışarıya çıktı.