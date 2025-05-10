25 Yıl Sonra İkiz Bebek Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

25 Yıl Sonra İkiz Bebek Sevinci

25 Yıl Sonra İkiz Bebek Sevinci

Denizli'de 25 yıl çocuk sahibi olamayan çift, tüp bebek tedavisiyle ikiz bebeklerine kavuştu.

10.05.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde 25 yıl önce evlenen Fatma Kılıç (39) ile Ali İhsan Kılıç (50), 25 yıl bebek sahibi olamadı. Birden fazla doktora giden ve bir türlü sonuç alamayan çift iki kez tüp bebek tedavisi yaptırdı. Bu tedaviden de negatif sonuç alınca umutsuzluğa kapılan ve tedaviye 10 yıl ara veren çift daha sonra Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Sabri Çolak ile tanıştı. Fatma Kılıç, yapılan tetkikler sonrası rahminin bitişik olduğunu öğrendi. 3 aylık bir tedavi süreci sonrasında hamile kalan ve 6 ay önce ikiz bebekleri Eflin ile Elisa'ya kavuşan anne Kılıç, "Hamile kaldığıma hala inanamıyordum. Kalp atışlarını duyunca kadar hala inanamadım. Bebekler doğuncaya kadar bile inanamadım. 25 yıl sonra evlatlarımıza kavuşmamızın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kılıç çiftinin kendilerine başvurduğunda çok umutsuz olduğunu belirten Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Sabri Çolak ise "Uzun süre tedavi almışlar fakat maalesef istedikleri sonuca ulaşamamışlardı. Uyguladığımız ilk tedavide pozitif sonuç aldığımız için ben de en az çiftimiz kadar mutluyum. Uzun süre tekrarlayan başarısızlıklarınız da olsa, uygun tedavi ve doğru laboratuvar şartlarıyla birlikte uzun süren hasret bitebiliyor. O yüzden 'umut her zaman' diyoruz." diye konuştu.

ANNE KILIÇ: TAHLİL SONUÇLARINA İNANAMADIM

Anne Fatma Kılıç, 25 yıl sonra ikiz bebeklerini kucağına aldığını söyleyerek, "25 yıl maddi ve manevi zor bir süreçten?geçtik. Önce bir yıl tedavi oldum ancak düşük yaptım. Çok doktor değiştirdim. 10 yıl sonra iki kez tüp bebek tedavi yaptırdık ancak negatif sonuç aldım. Umutsuzluğa kapılınca 10 yıl ara verdim. Bir tanıdığımız aracılığıyla tesadüfen Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Doç. Dr. Sabri Çolak hocamızla tanıştık. Sabri hocaya ulaştık ve ertesi gün randevu aldık. Yaptığı kontrollerde herhangi bir şey olmadığını tedaviye başlayacağını söyledi. 3 ay tedavi süreci oldu, zorlandık. Her umutsuzluğa kapıldığımda Sabri Hoca destek verdi. Rahim filmi çekildi. Sabri hoca kendisi baktı. ve rahmin bitişik olduğunu söyledi. Bu yüzden bebeğimin olmadığını söyledi. Tedavi sürecinde transferimiz oldu. 15 gün zor bir süreçti, hamile kalamayacağım diye korkuyordum. Daha sonra tahlil sonuçlarına inanamadım. Çok sevindim ve sevinçten ağladım. Hamile kaldığıma hala inanamıyordum. Kalp atışlarını duyunca kadar hala inanamadım. Bebekler doğuncaya kadar bile inanamadım. Önceleri çok üzülüyordum, sabahlara kadar ağladığım oluyordu. Şimdi sevinçten ağlıyorum. İkizlerim hastalanacaklar diye korkuyorum. Sabri hocadan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bebekler kendini toparlayınca yanına gideceğiz. Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezindeki herkesten Allah razı olsun" dedi.

'EŞİM İKİZLERİMİZLE HAYATINDA İLK KEZ ANNELER GÜNÜNÜ KUTLAYACAK'

Eşi Ali İhsan Kılıç (50) ise "25 yıl sonra bu duyguyu yaşamak gerçekten hayal edemeyeceğiz bir şeydi. Birbirimize çok destek olduk. Çok yere gittik. 'Sıkıntı yok' diyorlardı ancak bir türlü bebeğimiz olmuyordu. Tavsiye üzerine Sabri hocaya gittik. Sabri hocam bize 'önce her şey moral' dedi sonra tedaviye başladık. ve şimdi mutluyuz, 25 yıl sonra evlatlarımıza kavuşmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir beklerken ikizimiz oldu. Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezine çok teşekkür ediyoruz. Eşim yıllardır anneler gününü kutlayıp, o duyguyu yaşamak isterdi. Artık eşim ikizlerimizle hayatında ilk kez anneler gününü kutlayacak" diye konuştu.

DOÇ. DR. ÇOLAK: BİZE 25 YILLIK BİR EVLAT HASRETİYLE BAŞVURDULAR

Fatma-Ali İhsan Kılıç çiftinin tedavisini gerçekleştiren Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi'nden Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Sabri Çolak; "Çiftimiz, 25 yıllık evlat hasretiyle başvurmuştu. Daha önce tekrarlayan aşılama ve tüp bebek tedavileri vardı. Bunların hepsinde ise olumsuz sonuç alınmıştı. Biz, önce hastamızda nasıl bir problem olduğunu ve daha önce neden gebelik elde edilemediğini araştırdık. Bu araştırma aşamasında rahmin içinde birtakım problemler tespit ettik. Yapışıklık, bunlardan bir tanesiydi. Bu problemi çözebilmemiz, gebeliği elde etmek için önemliydi" dedi.

'ÇİFTİMİZE ÖZEL HAZIRLIK YAPTIK'

Tüp bebek tedavisi için aşamalı bir yol izlendiğini vurgulayan Dr. Çolak, "Tüp bebek tedavilerinde laboratuvarın gücü çok önemli. Tedavide en güncel teknolojilerden faydalandık. Yapay zeka ile en kaliteli embriyoları belirledik. Gebeliğin oluşması için rahimdeki sorunları çözmemiz gerekiyordu. Ameliyatla rahim içindeki yapışıklık problemini çözdük. Embriyo transferi öncesinde çiftimize özel bir hazırlık yaptık ve sonrasında embriyo transferimizi gerçekleştirdik. 25 yıl sonra gelen bu sonuç hepimizi mutlu etti" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA VE MODERN TEKNOLOJİ TEDAVİYE KATKI SAĞLIYOR'

Tedavi sürecinde yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin katkısını vurgulayan Dr. Çolak, "Tüp bebek tedavisinde özellikle yapay zeka ve modern teknoloji, sperm ve embriyoların belirlenmesinde bize büyük katkı sağlıyor. Başarı artırıcı teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak en iyi embriyoyu seçip gebeliğin oluşmasını sağladık. Bu destek, ikizlerimizin dünyaya gelmesine ve 25 yıllık hasreti gidermemize yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

'UYGUN TEDAVİ VE DOĞRU LABORATUVAR ŞARTLARI ÖNEMLİ'

Kılıç çiftinin kendilerine başvurduğunda çok umutsuz olduğunu belirten Çolak, "Uzun süre tedavi almışlar fakat maalesef istedikleri sonuca ulaşamamışlardı. Dile kolay 25 yıldır beklenen bir haber. Uyguladığımız ilk tedavide pozitif sonuç aldığımız için ben de en az çiftimiz kadar mutluyum. Uzun süre tekrarlayan başarısızlıklarınız da olsa, uygun tedavi ve doğru laboratuvar şartlarıyla birlikte uzun süren hasret bitebiliyor. O yüzden 'umut her zaman' diyoruz. Tüp bebek alanında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor ve bu gelişmeler tedavi başarılarına yansıyor. Tekrarlayan başarısızlıkları da olsa uzun yıllardır olumlu sonuç alamamış da olsa çiftlerimizin sağlık kuruluşlarına başvurarak yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgi almalarını öneriyoruz." dedi.

?

?

Kaynak: DHA

İhsan Kılıç, Serinhisar, Teknoloji, Denizli, Güncel, Yaşam, Çocuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel 25 Yıl Sonra İkiz Bebek Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı

22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
08:13
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
07:54
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem
Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
01:02
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 23:00:32. #7.13#
SON DAKİKA: 25 Yıl Sonra İkiz Bebek Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.