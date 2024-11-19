29 Yıl Cezalı Dolandırıcı Antalya'da Yakalandı

Mersin'de dolandırıcılık suçlarından hakkında 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü Antalya'da yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 43 dolandırıcılık dosyasından hakkında 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'nin Gazipaşa ilçesindeki bir işletmede çalıştığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, ilçeye getirildi.
E.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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