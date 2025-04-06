3. İzmir Otizm Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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3. İzmir Otizm Yürüyüşü Düzenlendi

İzmir'de otizmli bireyler ve aileleri farkındalık için yürüyüş düzenledi, beklentilerini dile getirdi.

06.04.2025 16:16
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İzmir'de otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla 3. İzmir Otizm Yürüyüşü yapıldı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli bireyler ve aileleri, İzmir Otizm Topluluğu öncülüğünde Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.

Basın açıklamasını okuyan Lal Günsu Ergüven, otizmliler olarak sorunlarının çözüme kavuşmasını istediklerini belirtti.

Erdoğan Erdemirdöven ise yerel yönetimlerden beklentilerinin olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay başta olmak üzere, ilimizdeki bütün belediye başkanlarından da otizmli ve ailelerin hayatlarında eksik kalan parçaları tamamlamak için kalıcı ve sürdürülebilir çalışmalar yapmalarını bekliyoruz. İzmir'deki bütün belediye hizmetlerinin otizmli çocuk ve yetişkinleri de kapsayacak şekilde planlanmasını bekliyoruz."

Ellerinde "Beni anlayın istiyorum", "Herkes biraz farklıdır", "Erken tanı kaliteli eğitimle çocuk büyür, otizm küçülür", "Otizm her yıl artıyor, insanlık nerede hata yapıyor" yazılı pankartlar taşıyan grup, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Farklı renklerdeki klasik Vosvos otomobillerin oluşturduğu konvoy da gruba eşlik etti.

Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 3. İzmir Otizm Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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