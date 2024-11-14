3 Yaşındaki İbrahim'e Kalp Nakli

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Afyonkarahisar'da kalp piliyle yaşayan 3 yaşındaki İbrahim Mevlüt Tunç'a, yaklaşık üç ay önce bir bebeğin bağışlanan kalbi nakledildi.

Nuray (34) ile Ali Tunç'un (36) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde üç yıl önce dünyaya gelen dördüncü çocukları İbrahim Mevlüt'e, doğduktan kısa süre sonra kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Kalbi 1,5 yaşındayken duran ve müdahaleyle çalıştırılan çocuğa, kalp pili takıldı.

Zor günler yaşayan İbrahim Mevlüt'e, üç ay önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir bebeğin bağışlanan kalbi başarıyla nakledildi.

"Onları kendi ailemiz gibi görüyoruz"

Çocuğun babası Ali Tunç, AA muhabirine, yaşadıkları zorlu sürecin mutlulukla sona erdiğini söyledi.

Bağışçı aileye minnettar olduklarını, aralarında güzel bir dostluğun başlayacağını belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Bebeğinin organlarını bağışlayan baba telefonla beni aradı. Çok duygu dolu bir konuşmaydı. Babası, 'Bir evladımız gitti, bir evladımız yaşasın. Kızımızın kalbini bağışladık, sizin oğlunuza denk geldi ve çok mutlu olduk. İbrahim Mevlüt de artık bizim mutluluk kaynağımız. O iyi oldukça bizim de evladımız iyiymiş gibi sevineceğiz' dedi. Onları kendi ailemiz gibi görüyoruz. İbrahim Mevlüt, biraz daha toparlanınca ilk önce aileyi ziyaret etmek istiyoruz. Onların bize gelmesini arzu ediyoruz. Bir ömür boyu ailece biz onlara dua edeceğiz. Kelimeler yetersiz kalıyor ama çok mutluyuz."

"1 yaşındaki bebeklerinin organlarını bağışlayan ailenin de her daim duacısıyız"

Çocuğun annesi Nuray Tunç, oğlunun hastalık sürecinde eşiyle maddi ve manevi yönden zor günler geçirdiklerini kaydetti.

Diğer çocuklarına vakit ayıramadığını anlatan Tunç, en büyük destekçilerinin Afyonkarahisar Valiliği olduğunu dile getirdi.

Sivil toplum kuruluşları ve hayırseverleri de hep yanlarında gördüklerine değinen Tunç, "Ben ev hanımıyım, eşim de pazarcı esnafından. Tedavi sürecinde eşim, bazı dönemler hiç çalışamadı. Devletimize başvurduk, yanımızda durdular. Evladımızın kalp nakli yapılmasıyla da bu süreci sağlıklı şekilde atlattık. Oğlum yeniden hayata tutundu. Yemesi, içmesi düzeldi. Ailece çok mutluyuz. 1 yaşındaki bebeklerinin organlarını bağışlayan ailenin de her daim duacısıyız." diye konuştu.

" Türkiye'de organ bağışını teşvik etmeyi gerekli görüyoruz"

Tunç ailesini ziyaret eden Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, organ bağışının önemine dikkati çekti.

Devletin tedavi ve nakil sürecinde Tunç ailesinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, "Bu kalp nakliyle ve İbrahim Mevlüt'ün iyileşme süreciyle birlikte çok mutlu olduk. Bu nedenle Türkiye'de organ bağışını teşvik etmeyi gerekli görüyoruz." dedi.