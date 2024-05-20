32 Dağcı Batman'da Mereto Dağı'na tırmandı - Son Dakika
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32 Dağcı Batman'da Mereto Dağı'na tırmandı

32 Dağcı Batman\'da Mereto Dağı\'na tırmandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Mardin İl Temsilciliği tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında 32 dağcı, Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağı'na tırmandı. Yapılan 7 saatlik tırmanışın ardından dağcılar zirveye ulaştı. Bu etkinlikle Sason'un güzellikleri tüm ülkeye tanıtılmış oldu.

20.05.2024 16:57
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Türkiye'nin farklı illerinden Batman'a gelen 32 dağcı, Sason ilçesindeki bölgenin en yüksek rakımlı dağı Mereto'ya tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Mardin İl Temsilciliğinin "Gençlik Haftası" kapsamında yaptığı organizasyonla 32 dağcı, Batman'da bir araya geldi.

Sason'un Yürekli köyüne geçen dağcılar, buradan 2 bin 973 metre yüksekliğe sahip Mereto Dağı'na tırmanışa geçti.

Dağcılar, yaklaşık 7 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Hasan İmrak, daha önce Mereto Dağı'na 5 kez tırmanış gerçekleştirdiklerini belirtti.

Son tırmanışı "Gençlik Haftası" kapsamında yaptıklarını ifade eden İmrak, katkılarından dolayı Sason Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

Adana'dan etkinliğe katılan Ahmet Kaya da söz konusu dağa ikinci kez geldiğini belirterek, amaçlarının Sason'un güzelliklerini tüm ülkeye tanıtmak olduğunu söyledi. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 32 Dağcı Batman'da Mereto Dağı'na tırmandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 32 Dağcı Batman'da Mereto Dağı'na tırmandı - Son Dakika
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