33 Yıl Cezaevinde: Nasır ve Mahmud Ebu Surur

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İsrail ordusu tarafından 1993 yılında gözaltına alınan Filistinli Nasır Ebu Surur ve Mahmud Ebu Surur, 33 yıldır özgürlüklerinden mahrum edilerek İsrail cezaevinde tutuluyor.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, 4 Ocak 1993'te İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Nasır ve bir gün sonra gözaltına alınan kuzeni Mahmud, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

33 yıldır hapishanede tutulan Mahmud, kaybettiği anne ve babasına veda edemedi, bu süre zarfında farklı alanlarda lisans ve yüksek lisans diplomaları aldı.

Nasır ise bu sürede babasını kaybetti, kronik hastalıklardan muzdarip annesi, ileri yaşına rağmen oğlunu ziyaret etmeye devam ediyor.

Hapishanede siyaset alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olan Nasır, aynı zamanda edebiyata da yönelerek birçok ödül kazandı.

Ayrıca Filistin Esirler Cemiyeti, Nasır ve Mahmud'un, Oslo Anlaşması'nın yapıldığı 1993 yılından bu yana İsrail cezaevlerinde tutulan 21 Filistinliden ikisi olduğu bilgisini verdi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, Gazze'deki İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonulan Filistinlilerin sayısının ise 14 bin 300'ü geçtiği kaydedildi.