4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu… Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Amacımız; Binlerce Yılın Birikimini Türkiye'ye ve Dünyaya Tanıtmak"

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu" sekiz ülkeden sporcunun katılımıyla koşuldu. 10K Kızkalesi Parkuru'nun startını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Temel amacımız bu tarihi yerde binlerce yılın birikimini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nun startını Başkan Seçer verdi.

Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 28'i yabancı sporcu olmak üzere toplam 658 sporcu yarıştı. Maraton; 10K Kızkalesi Parkuru, 33K Lamos Parkuru ve 53K Kilikya Ultra Maratonu olmak üzere üç kategoride koşuldu. 10K Kızkalesi Parkuru Kızkalesi/Müze Beach'ten start alırken, yine aynı noktada sonlandı. 33K Lamos Parkuru ile 53K Kilikya Ultra Maratonu da Lamos Kanyonu'ndan start alırken, Kızkalesi Müze Beach'te sona erdi.

Sekiz farklı ülkeden yüzlerce sporcu, maraton heyecanına ortak oldu

Kilikya Ultra Maratonu'na; Türkiye, ABD, Singapur, Letonya, Rusya, Ukrayna, Hollanda ve Tacikistan olmak üzere sekiz farklı ülkeden sporcu katıldı. Türkiye'nin toplam 21 şehrinden de maratona katılım sağlandı.

Parkurlar boyunca sporcular Cennet-Cehennem Obrukları, Kanlı Divane Ören Yeri, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Korykos Antik Kenti gibi tarihi ören yerlerinin ve antik kiliselerin içerisinden geçti.

Start sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"Ülkemizden 21 ayrı şehirden, ülkemizle beraber sekiz ayrı ülkeden burada sporcularımız ter döktü. Temel amaç yarışma değil, bu tarihi yerde binlerce yılın birikimini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Burada koşan sporcular mutlaka yarışmalarda başarılı olmak isteyeceklerdir ama aslında bu parkurlarda o tarihin kokusu, o farklı kültürlerin, o doğa harikası bölgenin özelliğini ve güzelliğini de tanıma ve hissetme imkanı bulacaklar. Umut ediyoruz gelecek yıllar çok daha iyi olur. Amacımız bu tip organizasyonlarla bölgeyi tanıtmak. Hep 'Marka kent olmalıyız, Mersin'in tanınması gerekir' diyorum. Bunun için bu tip etkinlikler son derece önemli."

Tarihi Kilikya Yolu'ndan da bahseden Başkan Seçer, organizasyonlar için Mersin'e gelen turistlerin tarih ve kültür aktarımı ve bölgenin kalkınmasına katkı sunduğunu ifade etti. Seçer sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Bu tip organizasyonlar dünya barışına da katkı sağlıyor"

"Bu tip organizasyonlar dünya barışına da katkı sağlıyor. Çok yönlü düşünmek, olayı çok daha büyük boyutlu görmek lazım. Resme makro anlamda bakmak lazım. Bunlar çok önemli ve değerli çalışmalar. Yaptığımız organizasyonları şekil şartını yerine getirmek için yapmıyoruz, içinin de dolu dolu ve zengin olmasına özen gösteriyoruz. Halkı da buna katmak lazım. Mersin, bu konuda her geçen gün daha iyi noktalara gidiyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda farkındalığı artıyor."

"Organizasyonlarda temel mesele şehrin katılım sunması"

Mersin'in coğrafyası, doğal güzellikleri, ekolojisi, tarımı ve ticareti ile oldukça yüksek potansiyele sahip bir kent olduğuna vurgu yapan Başkan Seçer, tüm bunları daha iyi bir noktaya getirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi. Bazı organizasyonların her ne kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılsa da birçok kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının desteğinin olduğunun altını çizen Seçer, "Buradaki temel mesele şehrin katılım sunması ve bunu birlikte yapmak. Biz sivil toplumuyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla herkes bu çalışmaların içerisinde olsun istiyoruz" diye konuştu.

"Mersin'de hem kültürel hem sportif hem de sanatsal anlamda zenginleşen bir süreç başladı"

Tour Of Mersin, Tarsus Yarı Maratonu, Uluslararası Mersin Maratonu, Kilikya Ultra Maratonu, Tarsus Festivali, Edebiyat Festivali, Gençlik Festivali gibi birçok büyük organizasyon düzenlediklerini sözlerine ekleyen Seçer, "Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman Mersin'de hem kültürel hem sportif hem de sanatsal anlamda zenginleşen bir süreç başlamış görülüyor" diye konuştu.

Başkan Seçer, Mersin'de özellikle gençleri önemsediklerini ve bunu da hizmetleriyle gösterdiklerini kaydetti. Gençlerin hayal ettikleri liselere ve üniversitelere gidebilmesi için Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'ni kurduklarını ve dokuz bin öğrenciye eğitim verdiklerini aktaran Seçer, şunları dile getirdi:

"Tamamen 'halkçı belediyecilik' anlayışımız var"

"Mersin'in bir genç kenti, bir üniversite kenti ve bir öğrenci kenti olması için çok çabalıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız tamamen halka yönelik, halkçı belediyecilik. Biz belediyeciliği sosyal belediyecilik bakış açısıyla yapıyoruz. Mutlaka yatırımcı vizyonel bir belediyecilik anlayışımız da var. Sosyal belediyecilikle sınırlı kalmıyoruz. Mersin çok gelişen ve kalkınan bir kent. Mersin'in şekillenmesinde, altyapısından ulaşımına ve yeşil alanlarına kadar daha düzenli bir şehir olması noktasında vizyon ortaya koyan bir belediyecilik anlayışımız var."

Seçer'den 'marka kent' vurgusu

Şehrin spor kulüplerinin büyümesi, kalkınması, başarılı sonuçlar alması ve sağlam temellere oturması için Büyükşehir Belediyesi olarak katkılar sunduklarından söz eden Seçer, MSK Erkek Basketbol Takımı'na da ilişkin olarak, "MSK Süper Lig'de Mersin'in erkek basketbol takımı ve çok da başarılı bir takım. Bugün MSK tişörtünü giyerek buraya geldim. Biraz da buradan MSK'nın tanıtımını yapmış olayım" ifadelerini kullandı.

Takımın, son maçı olan Darüşşafaka Basketbol ile karşılaşmasının önemine dikkati çeken Seçer, "Bu son maçı aldığı takdirde, Basketbol Süper Ligi'nde erkeklerde direkt play-off'ta Mersin'i temsil edecek ve basketbolcularımız önümüzdeki yıl da Avrupa'da ter dökecek. İşte marka kent böyle oluyor. Yani; güzel, düzenli, tertipli, eğitimli, üreten ve bereketli bir kent yaratıyorsunuz; sanatçısının, sporcusunun, başarılı takımlarının, şairlerinin, yazarlarının ve başarılı siyasetçilerinin olduğu bir kent yaratarak marka kent oluyorsunuz" dedi.

Yeni Mersin İdman Yurdu'na ilişkin de konuşan Seçer, şehrin takıma sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı. Sadece spor alanındaki değil, şehri ilgilendiren diğer tüm konularda da kentin değerlerine şehir tarafından sahip çıkılması gerektiğinden söz eden Seçer, bu konulardaki iş birliklerinin önemine işaret etti.

Sahillerde ve yaylalık bölgelerdeki yaz sezonu hazırlığına değinen Seçer, ilerleyen günlerde kentteki nüfusun artacağını kaydetti. Seçer, şunları söyledi:

"Mersinimize sahip çıkalım, büyütelim ve geliştirelim"

"Bu yıl da kış mevsiminde yaşadığımız kuraklık umut ediyorum bize çok büyük bir olumsuzluk yaratmaz. Şehir merkezlerinde su konusunda bir sorun yaşanacağını tahmin etmiyorum ama yaylalık bölgelerde, özellikle yazın nüfusun yoğun olduğu sahil bölgelerde daha dikkatli olmak gerekiyor. İnsanımızda şöyle bir kanaat var: Türkiye sanki su yönünden çok zengin bir ülke ve suyu da istediğimiz gibi kullanabiliriz. Böyle bir doğru yok. Su çok değerli."

Kurban Bayramı dolayısıyla şehrin nüfusunun artış göstereceğini kaydeden Seçer, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bunlara hazırız ama vatandaşlarımızın da özellikle sorun alanlarına hassasiyet göstermeleri, bize yardımcı olmaları ve şehrimizi temiz tutmaları her şeyden önemli. Mersin temiz olursa, Mersin ve Mersinliler hakkında tüm Türkiye'de ve hatta dünyada kanaatimiz iyi ve pozitif yönde olur. Mersinimize sahip çıkalım, Mersinimizi büyütelim ve geliştirelim. Hepimiz mutlu yaşayalım. Tüm arzumuz o" ifadelerini kullandı.

Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün (18 Mayıs) Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda saat 21.00'da gerçekleştirilecek Simge konserine tüm Mersinlileri davet etti.

Seçer, "Bugün futbol maçlarından çıkacak sonuç da Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek ve aşağı-yukarı o saatlere denk gelecek. Bugün Mersin bir hayli hareketli olacak. Biz de tabii ki Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte her zaman olduğu gibi bu tip yoğun günlere bugün de hazırız" dedi.

19 Mayıs dolayısıyla düzenlenecek resmi törenlere katılacağını da aktaran Seçer, "Ben de halkımız da orada olacağız. Bayramları doya doya yaşayalım" diye konuştu.

Seçer ayrıca, yaklaşan Kurban Bayramı için de Büyükşehir birimlerinin hazırlıklarını yaptıklarından söz ederek, huzurlu bir bayram dileğiyle sözlerini sonlandırdı.