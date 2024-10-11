4 Yılda İkiz Bebek Sevinci - Son Dakika
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4 Yılda İkiz Bebek Sevinci

Kayseri'de 4 yıl sonra çocuk sahibi olan Esra İmrek, ikiz bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucakladı.

11.10.2024 22:03
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4 yıl sonra gelen çifte mutluluk

KAYSERİ - Kayseri'de 4 yıldır çocuk sahibi olmayı bekleyen kadın, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından ikiz bebek sahibi olarak büyük mutluluk yaşadı.

Kayseri Şehir Hastanesi Tüm Bebek Ünitesi'ne başvuran Esra İmrek, merkezde gördüğü tüm bebek tedavisinin ardından hamile kaldı. Yapılan kontrollerde ikiz bebeğe hamile kaldığı anlaşılan İmrek, başarılı bir doğum sonrasında ikizlerini kucağına aldı. 'Kayra' ve 'Zümra' isimlerini verdiği bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına alan Esra İmrek; çok mutlu olduğunu söyleyerek; "İlknur hocama ve Bertan hocama çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadılar ve çok ilgililerdi. Her anımızda yanımızdalardı. Şuan en mutlu anımızda da yanımızdalar. Yaklaşık 4 yıldır çocuk istemimiz vardı. Fırsat bulup doğru düzgün bir araştırma yapamamıştık. Kayseri Şehir Hastanesinde İlknur ve Bertan hocalarımıza rastladık. Onlar bu süreci takip ettiler. Sıkıntılarımızı araştırıp tespit ettiler. Sorunları giderdik. Sonrasında da iki tane yavrumuz oldu. Biranda ikiz bebeğimiz oldu. Duyan yakınlarımızda bu durumun güzel olduğunu söylüyor. Çok güzel duygular. Allah herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"Hastamızla beraber mutluluğumuz yaşıyoruz"

Kayseri Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde Görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bertan Demir; "Yaklaşık 1 yıl önce hizmete açılan tüp bebek merkezimiz meyvelerini vermeye başladı. Çocuklarımız dünyaya geliyor. İkiz, üçüz olmak üzere tüm hastalarımız hayallerine kavuşuyorlar. Bizde tedavilerimizle beraber hastalarımızla birlikte mutlu oluyoruz. Bazen yumurtalık cevabına göre hastalarımız ikiz dünyaya getirebiliyor. Bu hastamızı da doğru zamanda ikiz doğurtturduğumuz bir hastamız. Doğumumuzda güzel gerçekleşti. Bebeklerimiz gayet sağlıklı ve akciğer gelişimini tamamlamış. Hastamızla beraber mutluluğumuzu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 4 Yılda İkiz Bebek Sevinci - Son Dakika

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