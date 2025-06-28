42 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 8 ayrı suçtan toplam 42 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.D. isimli hükümlü, saklandığı evin çatı katının havalandırma boşluğu kısmından başka binanın balkonuna kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 ayrı suçtan toplam 42 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D.'nin saklandığı adresi belirledi. Sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden M.D. çatı katından havalandırma boşluğuna inerek, yan binanın balkonundan kaçmaya çalışırken yakalandı. M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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