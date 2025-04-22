485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Devrim Erbil'in "Bir Müzeye Doğru" Sergisiyle Başladı

(MANİSA)- "Dolu Dolu Festival" sloganıyla bu yıl 485'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil'in "Bir Müzeye Doğru" sergisiyle sanatseverlere kapılarını açtı.

Bu yıl "Dolu Dolu Festival" sloganıyla 22-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil'in "Bir Müzeye Doğru" başlıklı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleşen serginin açılışına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ile sanatseverler katıldı.

Serginin çıkışında konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Mesir Macunu Festivali için Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri, İl Kültür Müdürlüğü ve Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin birlikte çok iyi bir planlama yaptığını belirterek "Bu planlamanın kazasız, belasız, sağlıklı bir şekilde icra edilmesi temennimiz hep beraber bunu temin etmeye çalışacağız" dedi.

Beş asırlık bir gelenek

Özkan, "Aslında hem insani gelişmişlik endeksimizin hem toplumsal ve ekonomik kalkınmamızın dışında en önemli kalkınma bileşenlerinden birisi kültürel boyuttur. Kültür dediğimiz zaman zerafet, sanat, resim ve diğer bütün alanlarla ilgili yapacağımız çalışmalar aynı zamanda hem bireysel hem toplumsal kalkınmamızın lokomotifi olacaktır. Şehrimiz açısından şehirlerin marka değerleri, küresel bilinirliği, küresel rekabet gücü esas itibariyle bu değerlerin çok iyi şekilde tarif edilmesi, tespit edilmesi ve toplumla paylaşılmasından geçer. Bunların gelecek nesillere aktarılması hepimizin çok önemli bir vazifesi. Manisa denilince mesir hem tarihi bir derinliği vardır. Gerçekten 5 asırlık bir derinlikten sudur edip gelen bir derinlik içeriyor. Hem sağlık yönünde insanlığın en öncelediği bir amme hizmetidir, bir kamu hizmetidir sağlık kamu hizmeti. Şifa bulma ve sağlıkla ilgili arayışın çok güzel kurumsallaşmış buluşların topluma hizmet olarak sunulması keyfiyetini içeriyor" dedi.

"Toplumsal kaynaşmanın simgesi"

Mesirin toplumsal kaynaşmayı simgelediğini belirterek, "Mesir bir yönüyle şehrimizin ve bütün toplumumuzun, bütün insani değerlerinin kaynaşmasını simgeler. Bu kaynaşmaya gerçekten de çok ihtiyacımız var. İnsani değerlerin paylaşılması, bütün dünyada barışın hakim olması, memleketimizin sulh ve selamette istikrar içinde istikamet üzere geleceği adım atması önemli. Bu da bir dayanışmayı iyi gerekiyor. Bu muhabbeti gerekiyor. Mesirimiz aslında şehrimizde bu kaynaşmanın, bu dayanışmanın da bir ifadesi. Zaten tabiatta bulunan bütün şifa ve güzellikleri terkip ederek 40 tane endemik türden, bitkiden müteşekkil bir şeyin olunması, bizim toplumumuzun da adeta bütün özelliklerini, güzelliklerini mezc ederek bize şifa olarak sunması, aynı zamanda kültürel anlamda da sosyal anlamda da bir simge haline gelmiştir şehrimiz açısından. Şehrimizin de bütün değerlerinin mesirde olduğu gibi hepsinin kaynaşması, hepsinin bir dayanışma içinde olması ve bunun oluşturmuş olduğu iyilik, bereket bir şifa hükmündedir. Bu festivalin en iyi bir şekilde icra edilmesi ve bütün toplumumuzun, bütün gelen misafirlerin bundan en üst düzeyde istifade etmesini temenni ediyorum. Şehrimizin bilinirliğinin küresel düzeyde de artışına vesile olsun temennilerimi ifade ediyorum" diye konuştu.

Zeyrek: "Manisa kültürüyle, sanatıyla anılan bir kent olsun istiyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise "Bu yıl 485'incisini kutlayacağımız, 'dolu dolu festival' adını verdiğimiz bir festivalle vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Biz mesirimizi sadece bir saçımdan ibaret değil, bu yıl kültür, sanat, gastronomi ve tüm kesimlerin ortak olabileceği atölye çalışmaları, etkinlikler ve 27 Nisan'da saçımla sonlanacak ve heyecanın zirveye ulaştığı Mesir Festivalimizi bu şekilde Manisa'mızda geçirmek istiyoruz. Manisa'mız artık hak ettiği değeri alan, marka kentler arasına giren ve sadece Mesir dediğimizde pazar günü saçtığımız Mesir'de değil, kültürüyle, sanatıyla anılan bir kent olsun istiyoruz" dedi.

"Manisa'nın adı her yerde övgüyle söz edilecek"

Mesir Festivali için yaklaşık 4 aylık bir çalışma yapıldığını aktaran Zeyrek, "Dolu dolu festival adını doldurabilmek için her anını şehrimizde yaşayan insanların etkinliklere katılabilecekleri ve bu Mesir Macunu Festivali, havasını ve o şevki sağlayabilecek etkinler oluşturdular. Bunun bir diğer benim açımdan önemi ise kurumlar arası birlikteliği ve beraberliği sağlamaktır. Manisa'm artık kimseyi ötekileştirmeyen, kimseyi ayrıştırmayan tüm kurumları ile birlikte Mesir Macunu Festivali gibi birçok festivalde veya etkinliklerde bir araya gelip şehrimizin dertlerini çözen noktaya gelmiştir. Bunun açıkçası mutluluğunu yaşıyorum. Bu benim için gerçekten önemlidir. Manisa'mıza hem yurt içinden hem yurt dışından gelen birçok misafirimiz olacak. Önemli olan misafirlerimizin kendi kentlerine döndüklerinde akıllarında kalacak nasıl bir Manisa olmasıdır. Ben döndüklerinde şunu söyleyecektir de eminim. 'Evet, Manisa kültürle buluşmuş, sanatta buluşmuş ve şehrin bir buçuk milyon insanının hep bir ağızdan haykırarak 'Manisa'm' diye bağırdığı ve şehrine sahip çıktığı bir kent olarak hafızalarda kalmayı hedefliyorum. Bu etkinlikte, bu çalışmalarda emeği geçen ben herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım beş gün boyunca yüzümüz hep gülecek, Manisa'nın adı her yerde övgüyle söz edilecek ve dolu dolu bir festivalde inşallah kazası belasız atlatmış olacağız" diye konuştu.

Durbay: "Mesir Festivali sadece bir tarihten ibaret değil"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da "Mesir Festivalimizin ilk programını sanatla açıyor olmak festivalimize ayrı değer katmaktadır. Yarım asırdır sürdürdüğümüz Manisa Mesir Macunu Festivalimiz her dönem toplumun birlik ve beraberliğine güç kattığı gibi ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamımıza da önemli kazanımlar sağlamaktadır. Bu sebeple Mesir Festivali sadece bir tarihten ibaret değil, aynı zamanda toplu ve kentin hafızasıdır. Sanatın bütün türleri estetiği aşar ve toplumumuzun bir ünlü olarak yolumuzu aydınlatırlar. 'Bir müzeye doğru' resim sergisi de bizlere aydınlığın kapılarını aralayacak olan birbirinden değerli eserleri içinde barındırmaktadır" dedi.

"Sanat yapmak kadar sanatın yaygınlaştırılması da büyük bir sorumluluk"

Durbay, "Şehzadeler ilçemiz Manisa tarihinin bütün süreçlerinde sanatın, siyasetin, ekonominin ve kültürün merkezi olmuş ve hala bu değerleri taşımayı sürdürmektedir. Bizlere düşen bu değerleri sanatla harmanlayarak sanatın toplumlaşması için elimizden geleni yapmaktır. Belediyecilik sadece altyapı, üst yapı hizmeti vermek değildir. Sanat yapmak kadar sanatın yaygınlaştırılmasını sağlamak da büyük bir sorumluluk gerektirmektedir. Sorumluluğumuzun bilincinde sanatı da öncelikli hizmetlerimiz arasında görüyor ve uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Balaban: "Gerçek anlamda festivale dönüştü"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise "Mesir Festivali bizim en önemli geleneklerimizden biri. Ben bunu bir tarihçi olarak toplumcu yanını da önemsiyorum. Hafsa Sultan'ın kendisini bu Mesir macunu iyileştirdikten sonra bunu halkla paylaşması çok önemli. Bu bana göre 485 yıl önce toplumcu düşüncenin önemli somut örneklerinden biri. Ben Ferdi başkanıma ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten onun Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanı olması ve takım kaptanı olmasıyla Manisa kabuk değiştirdi. Mesir Festivali de tamamen kabuk değiştirdi. 180 derece dolu dolu içerikli bir gerçek festival oldu. Panayır'dan gerçek anlamda festivale dönüştü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tanık: "Manisa için çok büyük bir değer"

Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da Mesir'in Manisa için çok önemli olduğunu belirterek "'Mesir' deyince Manisa akla geliyor. Her yıl destekler çoğalıyor, programlarımız artıyor. Festivaller bütün dünyada bir amacı sosyal kültürler, ekonomik anlamda o şehrin canlanmasını sağlamaktır. Bu anlamda da Mesir Festivalimiz Manisa için gerçekten çok büyük bir değer" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 22 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak ressam Devrim Erbil'in "Bir Müzeye Doğru" başlıklı resim sergisi kurdele kesimiyle açıldı.