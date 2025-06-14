49. Hitit Rallisi Başladı

(ANKARA) - Türkiye'nin en köklü otomobil sporları organizasyonlarından biri olan Hitit Rallisi, bu yıl 49'uncu kez start aldı. Ralli heyecanı, saat 17.00'de Beypazarı Tarihi Alaaddin Sokak'ta verilen sembolik start ile başladı. Ardından kortej eşliğinde 75. Yıl Bulvarı'nda devam eden program, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Bu yıl 49'uncu kez düzenlenen Hitit Rallisi Beypazarı'ndan start aldı. Akşam saatlerinde Beypazarı Tarihi Alaaddin Sokak'ta verilen sembolik start ile başlayan ralli vatandaşların yoğun ilgisini topladı.

Açılışta konuşma yapan Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, "Hitit Rallisi gibi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik, hem ilçemizin tanıtımına katkı sağlıyor hem de gençlerimize ilham veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışlar, 15 Haziran Pazar günü devam edecek. Sporseverler, doğa ve adrenalin dolu bu eşsiz organizasyonu yerinde takip edebilecek.