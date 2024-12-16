5. Özgür Aksoy Tiyatro Günleri Gemlik'te Başladı

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(BURSA)- Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Özgür Aksoy Tiyatro Günleri, başladı. Programın ilk gösterisi, Ankara Barosu Oyun Atölyesi tarafından sahnelenen "Haydi Karına Koş" adlı oyunla başladı.

Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu iş birliğiyle Özgür Aksoy Tiyatro Günleri, bu yıl 5'inci kez perdelerini açtı. Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye meclis üyeleri, Bursa Barosu avukatları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri ile Aksoy'un ailesi ve çok sayıda tiyatrosever katıldı. İki perdelik komedi türündeki oyun, yaklaşık iki saat boyunca izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Program açılışında konuşan Festival Koordinatörü İzzet Boğa, Gemlik Belediyesi iş birliğinde böyle bir programı bir kez daha gerçekleştirdiklerinden mutluluk duyduklarını belirtti. Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise, Aksoy ile 2014 yılında tanıştıklarını, siyaset ve sivil toplum çalışmaları konusunda kısa zamanda pek çok konu paylaştıklarını, Aksoy'un anısını yaşatmak için bu programları gerçekleştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Özgür Aksoy Tiyatro Günleri, 19 Aralık Perşembe gününe kadar sürecek.

Etkinlik takvimine göre, sırasıyla şu oyunlar sahnelenecek:

16 Aralık Pazartesi: Nilüfer Kent Tiyatrosu- Bir Kumarbaz'ın Ölüm Klavuzu

17 Aralık Salı: Bursa Barosu Tiyatro Advocato- Bir Yaz Gecesi Rüyası

18 Aralık Çarşamba: Gemlik Belediyesi Gösteri Sanatları Tiyatro Topluluğu- Çoğunluk

19 Aralık Perşembe: Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu- Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü

Tüm oyunlar saat 20.00'de, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.