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(İSTANBUL)- Türkiye Bisiklet Federasyonu, Büyükçekmece Spor Akademisi Bisiklet Kulübü ve Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı, sona erdi. Yarışmaya 16 kategoride 140 sporcu katıldı.

Büyükçekmece'de gerçekleşen 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı'na 16 kategoride toplam 140 sporcu katıldı. Yarışma hakkında bilgi veren Belediye Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, bütün sporculara başarılar dileyerek, şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'müz olarak Bisiklet Federasyonu ve Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü ile ortaklaşa 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Turnuvası'nda bir aradayız. Turnuvamıza 140 sporcu 16 ayrı kategoride 9 start verilerek katılacaklar. Bütün sporcularımıza biz başarılar diliyoruz. Belediye Başkanı'mız Sayın Hasan Akgün'ün bize verdiği yetkiyle biz de Büyükçekmece ilçemizde ve dolayısıyla bütün Türkiye'de Türk sporunu her branşta geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bisiklet Federasyonu'muza ve Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü'müze de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bisiklet Antrenörümüz Ensar Efendioğlu'na da destekleri ve hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."

"Umarım her belediye bu belediyenin yaptığı etkinliği örnek alır'"

Yarışa katılan sporcular duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Hikmet Küçükkılavuz: "Bisiklete 2 yıldır başladım yarı profesyonel yol bisikleti olarak. Ensar Bey'in yaptığı bu etkinlik Büyükçekmece belediyesi ile şu an koşacak parkur, yarış bulamadığımız dönemde ilaç gibi geldi. Büyükçekmece'nin bu kadar aktif olduğunu, bu kadar spor dostu olduğunu bugün öğrendim. Umarım her belediye bu tip etkinlikleri, bu belediyenin yaptığı bu etkinliği örnek alır ve bu gibi etkinlikler çoğalır. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ediyorum bu fırsat için."

-Aylin Yüce: "Bugün burada birçok sporsever ve bisikletli olarak toplanmış bulunuyoruz ve çok güzel bir yarış. Özellikle anlamı çok büyük. Ali Hüryılmaz bu spora gerçekten çok emek veren bir sporcuydu. Onun izinde şu anda yollarda olmak çok anlamlı ve keyifli. Büyükçekmece Belediyesi'ne bu organizasyonu düzenlediği için ayrıca çok teşekkürler bütün sporseverleri bir araya topladığı için. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum."