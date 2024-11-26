5. Ümraniye Kitap Fuarı 30 Kasım'da Başlıyor

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Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Ümraniye Kitap Fuarı", 30 Kasım'da Santral Etkinlik Alanı'nda okurlarla buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Kitap vakti geldi" teması ile gerçekleşecek fuar, 8 Aralık'a kadar devam edecek.

Fuarda 100'ü aşkın yayınevi, 200'ü aşkın yazar ve binlerce kitap yer alacak. Organizasyon kapsamında kültür sanat, tarih ve bilim dünyasından önemli isimler de kitapseverlerle bir araya gelecek.

Etkinliğin katılımcı yazarları arasında Nevzat Tarhan, Sibel Eraslan, Feridun Emecen, Yusuf Kaplan, Mehmet Ali Bulut ve İhsan Süreyya Sırma bulunuyor.

İmza etkinlikleri, söyleşi ve konferansların düzenleneceği 5. Ümraniye Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu ise kültür ve edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Ümit Meriç olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da fuara dair, "Kitap fuarımızı beşinci kez düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yıllardır düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören fuarımız, Ümraniye'nin marka işlerinden biri haline geldi. Bugüne kadar yüz binlerce ziyaretçi, yüzlerce yazarla bir araya geldi. Bu yıl da yine Türkiye'nin önde gelen kalemlerini Ümraniye'de okuyucularla bir araya getireceğiz. Düzenleyeceğimiz söyleşi ve konferanslarla da önemli konuları ele alacağız. 30 Kasım'da herkesi kitap fuarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.