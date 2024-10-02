500 Genç Taraftara Maç Bileti Müjdesi

Güncel

Gaziantep Futbol Kulübü'ne destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 500 futbolsevere bilet müjdesi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen kampanya kapsamında, 500 genç taraftara maç bileti hediye edilecek.

Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genç taraftarlar için özel bir ödül sunacaklarını belirterek, "Şehrimizin marka değeri olan takımımızı desteklemek isteyen gençlerimize harika bir hediye hazırladık." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kampanyaya katılmak isteyen gençlerin sosyal medya hesaplarını takip etmeleri istendi.