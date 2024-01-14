 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
56 yaşında üniversite kazandı, şimdi hemşire olmak için dirsek çürütüyor - Son Dakika
Üye Girişi

56 yaşında üniversite kazandı, şimdi hemşire olmak için dirsek çürütüyor

Sakarya'da liseyi açıktan okuyan 56 yaşındaki Sare Çetin, girdiği üniversite sınavında sağlık bilimleri fakültesini kazandı. Okumada yaş sınırının olmadığını bir kez daha kanıtlayan Çetin, şimdi hemşire olmak için dirsek çürütüyor. İmkansızlıklar sebebiyle okuyamadığını belirten Sare Çetin, "Rüyalarımda kendimi hemşire olarak görüyordum, şimdi ise gerçek oldu" dedi.

14.01.2024 - 12:12,  Güncelleme: 12:28
Abone Ol

56 yaşında üniversite kazandı, şimdi hemşire olmak için dirsek çürütüyor

Rüyalarına giren mesleği yapmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

SAKARYA - Sakarya'da liseyi açıktan okuyan 56 yaşındaki Sare Çetin, girdiği üniversite sınavında sağlık bilimleri fakültesini kazandı. Okumada yaş sınırının olmadığını bir kez daha kanıtlayan Çetin, şimdi hemşire olmak için dirsek çürütüyor. İmkansızlıklar sebebiyle okuyamadığını belirten Sare Çetin, "Rüyalarımda kendimi hemşire olarak görüyordum, şimdi ise gerçek oldu" dedi.

Erenler ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi 56 yaşındaki Sare Çetin, liseyi açıktan bitirdikten sonra girdiği üniversite sınavında hayali olan hemşirelik bölümünü kazandı. Akyazı ilçesinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde hemşirelik okuyan Çetin, hemcinslerine okumada yaş sınırının olmadığını bir kez daha kanıtladı. İmkansızlıklar sebebiyle küçük yaşlarda okulu bırakmak zorunda kalan Çetin, şimdilerde hemşire olmak için kilometrelerce yol kat ederek okul sıralarında dirsek çürütüyor.

Kendinden yaşça küçük sınıf arkadaşlarından ders notları aldığını ve ortamda samimiyetle karşılandığını belirten Çetin, komşularıyla akrabalarından olumsuz tepkiler aldığını söyledi. Çetin, "Liseyi ve ortaokulu çocukken okuyamadım hevesim vardı ve çocuklarımla beraber başladım ancak onlar okulu bitirirken ben işlerden dolayı bugüne nasip oldu. 3 çocuğum var biri fizyoterapist, biri fabrikada çalışıyor diğeri ise ebe olarak görev yapıyor. Eşimde, bende okuyamadığımız için çocuklarımızı okuttuk. Fizyoterapist olan çocuğum mevcut olarak hukuk bölümünde okuyor, ebe olan kızım ise biyoloji öğretmenliği okumuştu" dedi.

"Bu yaşta okuduğum için bana çok tepki geldi"

Hayallerine adım adım yaklaşan Çetin, "Hayalimdi. Liseden mezun oldum ilk sınavımda çok heyecanlı olduğum için başaramadım ancak bu sınavda nasip oldu kazandım. Sınıf arkadaşlarımla aramız çok iyi ve ben onları çocuğum gibi görüyorum. Onlarda bana 'teyze' diye sesleniyorlar. Bana derslerde yardımcı oluyorlar, ben not alamayınca veriyorlar. Bu yaşta okuduğum için bana çok tepki geldi bende hepsine evimin hemşiresi olmak istediğimi söyledim. Benim hedeflerim var. Çocuklarım sağlıkçı olduğundan onlara bir sağlık evi açarım ve başında ben dururum" diye konuştu.

"Rüyalarımda hep kendimi hemşire olarak görüyordum"

İmkansızlıklar sebebiyle okuyamadığını anlatan Çetin, "Zamanında okuyamadım, içimde kaldı ve sonunda başardım. Babamız bizi çocukken bırakmış. Babam zengin bir iş adamıydı. İstanbul'da evlenmiş. Kardeşlerim benim Galatasaray liselerinde okumuş. Biz imkansızlıklar sebebiyle okuyamadık. Annem sadece ağabeyimi okutabildi, o da öğretmenlikten emekli oldu. Hep içimde kalmıştı bir şans geldi ve ben de değerlendirdim. Rüyalarımda hep kendimi hemşire olarak görüyordum, şimdi ise gerçek oldu" şeklinde konuştu.

56 yaşında üniversite kazandı, şimdi hemşire olmak için dirsek çürütüyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erenler, Sakarya, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 56 yaşında üniversite kazandı, şimdi hemşire olmak için dirsek çürütüyor - Son Dakika


13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50
Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45
Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar

Son Dakika
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50 Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45 Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 13:19:13. #1.12#
SON DAKİKA: 56 yaşında üniversite kazandı, şimdi hemşire olmak için dirsek çürütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement