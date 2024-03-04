6 yıldır Türk bayrağıyla Çanakkale'ye yürüyor
TEKİRDAĞ - Çanakkale Şehitleri için Türk bayrağıyla İstanbul'dan yola çıkan Saffet Gümüş, 4 günde Tekirdağ'a ulaştı.
56 yaşındaki Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı anısına İstanbul'dan Türk Bayrağı ve dedesine ait İstiklal Madalyası sertifikası ile çıktığı vefa yürüyüşünün 4. gününde Tekirdağ'a ulaştı. Çanakkale şehitleri için 6 yıldır vefa yürüyüşünü sürdüren Gümüş'ü Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu karşıladı. Sahilde oturup ikram edilen çayları içen Gümüş, burada bir süre mola verdikten sonra Türk bayrağını alarak yoluna devam etti. Gümüş, yürüyüş boyunca yolda bulunan vatandaşların ve geçen araçların sürekli sevgi gösterilerinde bulunduğunu ifade etti.
Gümüş açıklamasında, "Torundan dedeye vefa yürüyüşümüzün bu yıl 6. Allah nasip eyledi. Cuma günü Avcılar'dan çıktık, 4 günde Tekirdağ il sınırına giriş yaptık. Nasip olursa 18 Mart'ta adım adım, ilmek ilmek şehitlerimizin yolunda yürümeye çalışacağız. Çünkü bundan tam 110 yıl önce atalarımız, dedelerimiz bu güzel vatanı, bu güzel Al bayrağı bizlere emanet ettiler. Biz de onların torunları olarak onların mirasına sahip çıkacağız. Onları unutturmamaya çalışacağız, Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin diyorum. Bu güzel bayrağımıza sahip çıkalım, tek vatan, tek bayrak, tek devlet diyoruz, bizi bölmek isteyenlere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz diyoruz" dedi.
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