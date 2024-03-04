6 yıldır Türk bayrağıyla Çanakkale'ye yürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

6 yıldır Türk bayrağıyla Çanakkale'ye yürüyor

56 yaşındaki Saffet Gümüş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı anısına İstanbul'dan Türk Bayrağı ve dedesine ait İstiklal Madalyası sertifikası ile çıktığı vefa yürüyüşünün 4. gününde Tekirdağ'a ulaştı. Gümüş, yürüyüş boyunca yolda bulunan vatandaşların ve geçen araçların sürekli sevgi gösterilerinde bulunduğunu ifade etti.

04.03.2024 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 yıldır Türk bayrağıyla Çanakkale'ye yürüyor

TEKİRDAĞ - Çanakkale Şehitleri için Türk bayrağıyla İstanbul'dan yola çıkan Saffet Gümüş, 4 günde Tekirdağ'a ulaştı.

56 yaşındaki Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı anısına İstanbul'dan Türk Bayrağı ve dedesine ait İstiklal Madalyası sertifikası ile çıktığı vefa yürüyüşünün 4. gününde Tekirdağ'a ulaştı. Çanakkale şehitleri için 6 yıldır vefa yürüyüşünü sürdüren Gümüş'ü Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu karşıladı. Sahilde oturup ikram edilen çayları içen Gümüş, burada bir süre mola verdikten sonra Türk bayrağını alarak yoluna devam etti. Gümüş, yürüyüş boyunca yolda bulunan vatandaşların ve geçen araçların sürekli sevgi gösterilerinde bulunduğunu ifade etti.

Gümüş açıklamasında, "Torundan dedeye vefa yürüyüşümüzün bu yıl 6. Allah nasip eyledi. Cuma günü Avcılar'dan çıktık, 4 günde Tekirdağ il sınırına giriş yaptık. Nasip olursa 18 Mart'ta adım adım, ilmek ilmek şehitlerimizin yolunda yürümeye çalışacağız. Çünkü bundan tam 110 yıl önce atalarımız, dedelerimiz bu güzel vatanı, bu güzel Al bayrağı bizlere emanet ettiler. Biz de onların torunları olarak onların mirasına sahip çıkacağız. Onları unutturmamaya çalışacağız, Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin diyorum. Bu güzel bayrağımıza sahip çıkalım, tek vatan, tek bayrak, tek devlet diyoruz, bizi bölmek isteyenlere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz diyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, 18 Mart, Gümüş, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yıldır Türk bayrağıyla Çanakkale'ye yürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bursa'da Deprem Korkusuyla Atlayan Genç Adam Hayatını Kaybetti
    00:15 Bursa'da Deprem Korkusuyla Atlayan Genç Adam Hayatını Kaybetti

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki İsmail Toygar, Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden korkarak oturduğu evin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Toygar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  • Burdur'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
    00:13 Burdur'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

    Burdur'da Burç Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Medine Aycan, yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Aycan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şüpheli olduğu değerlendirilerek, Aycan'ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

  • Çanakkale Yenice'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi
    00:07 Çanakkale Yenice'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi

    Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Deprem sırasında Yenice sakinleri sokağa çıkarak depremin sona ermesini bekledi. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, alışveriş yapanların deprem anında panikleyerek dışarı çıktığı görüldü. İşletme sahibi ve vatandaşlar, deprem anında büyük bir korku yaşadıklarını ifade etti.

  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat'ta trafik kazası geçirdi
    00:04 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat'ta trafik kazası geçirdi

    Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, trafik kazası sonucu yaralandı. Destici'nin durumu iyi, diğer yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Kazanın seçim çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtildi.

  • Kırıkkale'de Alevi dedeleri ve STK temsilcileri MHP adayına destek verecek
    00:01 Kırıkkale'de Alevi dedeleri ve STK temsilcileri MHP adayına destek verecek

    Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Alevi dedeleri, MHP'nin Belediye Başkan Adayı Osman Türkyılmaz'a destek vereceklerini açıkladı.

  • İşkodra'da Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Çalıştayı Düzenlendi
    00:01 İşkodra'da Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Çalıştayı Düzenlendi

    Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde, İşkodra Kahramanı Hasan Rıza Paşa ve Geçmişten Günümüze Türkiye-Arnavutluk İlişkileri konulu çalıştay düzenlendi. Etkinlik, İşkodra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlendi ve Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile araştırmacılar ve öğrenciler katıldı. Çalıştayda, iki ülke arasındaki dostluğun güçlendirilmesine katkı sağlanması temennisi dile getirildi.

  • 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda Snowboard Branşı Başladı
    23:58 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda Snowboard Branşı Başladı

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) snowboard branşı başladı. Dev Slalom Paralel kategorisinde yapılan yarışlarda madalyalar sahiplerini buldu. Türkiye'den Onur Kayıhan ise son 16 turunda elenerek 15. oldu. Curling'te yarı finalistler belli oldu ve satranç müsabakaları devam etti. Çin, madalya sıralamasında liderliği sürdürüyor.


23:22 Çanakkale’deki 4,9’luk deprem nedeniyle Bursa’da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti Çanakkale'deki 4,9'luk deprem nedeniyle Bursa'da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
20:56 Fransa, Ukrayna’ya askeri personel göndermeyi düşünmüyor Fransa, Ukrayna'ya askeri personel göndermeyi düşünmüyor
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 00:11:53. #1.13#
SON DAKİKA: 6 yıldır Türk bayrağıyla Çanakkale'ye yürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement