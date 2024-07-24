60 derecede 'Ekmek' parası mesaisi - Son Dakika
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60 derecede 'Ekmek' parası mesaisi

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Elazığ'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı günlerde fırıncılar, 300 derecelik fırınlarda ekmek pişiriyor. Sıcak hava dalgasının etkisiyle zorlu şartlarda çalışan fırın ustaları, su tüketimi ve serinleme yöntemleriyle başa çıkmaya çalışıyor. Ekmek parası için sıcakta çalışan fırıncılar, dışarıdaki sıcaklığın 40 derece olduğu bir ortamda 60 derecede çalışıyorlar.

24.07.2024 10:23
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60 derecede 'Ekmek' parası mesaisi

ELAZIĞ - Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Elazığ'da fırıncılar, 300 derecelik fırınlarda ekmek pişiriyor.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası Elazığ'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının ortalama 40 dereceyi bulduğu kentte sıcaklardan etkilenen mesleklerin başında fırıncılar geliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 300 derecelik fırınlarda ekmek ve yemek pişimi yapan fırın ustaları, zorlu hava şartlarına rağmen ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Sıcak hava ve ateşin etkisini çok fazla hisseden fırıncılar, zaman zaman ya kıyafetlerini ıslatıyor ya da elini, yüzünü soğuk su ile yıkayarak serinlemeye çalışıyor.

"Dışarısı 40, burası 60 derece"

30 yıldır 9 senedir fırında çalıştığını belirten hamur ustası Serdar Erdoğan, "Malum sıcak hava bizi yorup usandırıyor. Bol bol su tüketimi yapıyoruz. Günde ortalama 5-6 litre arasında su içiyoruz. Bizden ziyade fırın başındaki ustamız daha fazla zorlanıyor. Hayat şartlarından dolayı burada ekmek parası kazanıyoruz. Dışarıda hava sıcaklığı 40 dereceyi görürken burada 60 dereceyi buluyor" dedi.

Burada zor şartlar altında çalıştıklarını aktaran fırın ustası Mehmet Durmuş, "Milletimize hizmet ediyoruz. Hava sıcaklıkları dışarıda 40 dereceyi bulurken burada 60 dereceyi buluyor. Zor şartlar altında çalışarak bol bol sıvı tüketiyoruz. Onun dışında sürekli elimizi ve yüzümüzü yıkıyoruz. Ekmek parası için olmasa zaten sıcakta çalışma şartlarına dayanılmaz. Sabah geliyoruz akşama kadar çalışıyoruz. Sabah 06.00'da başlayıp akşam 19.00'a kadar çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

60 derecede \'Ekmek\' parası mesaisi
Kaynak: İHA

Elazığ, Ekmek, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 60 derecede 'Ekmek' parası mesaisi - Son Dakika

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