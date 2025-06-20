67 Dolandırıcı Yakalandı

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda sanal yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 67 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Forex yatırım dolandırıcılığı", "yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle pos dolandırıcılığı" ve "sanal kumar yöntemleri"yle birçok kişiyi mağdur ettiği tespit edilen şüphelilerle ilgili çalışma yapıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yapan, suçtan elde edilen değerleri kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık eden 102 şüpheliyi belirledi.

Polis ekiplerinin İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerden 5'inin yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Firari durumda olan 27 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan toplam değeri 150 milyon lirayı bulan, şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenildi.