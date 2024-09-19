70 Ülke 2024 İthalat Fuarı'na Katılacak

SHANGHAİ, 19 Eylül (Xinhua) -- 70'ten fazla ülke ve uluslararası kuruluş, 2024 Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılacaklarını teyit etti.
Organizasyon komitesinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre toplam katılımcıların önceki fuarın katılımcı sayısını aşması bekleniyor.
5- 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda Norveç, Slovakya, Benin, Burundi, Madagaskar ve UNICEF ilk kez Ülkeler Sergisi'ne katılacak.
Çin Pavyonu'nda Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana reformların derinleştirilmesi konusunda ulaşılan büyük başarılar ön plana çıkarılacak.
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