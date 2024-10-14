70 Yaş Üstü Kadınlar Kur'an-ı Kerim Öğrenmenin Mutluluğunu Yaşıyor

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Gaziantep'te 70 yaşın üzerindeki kadınlar Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Yaşlı kadınlar, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te aralarında 70 yaşın üzerindeki yaşlı kadınların da yer aldığı kursta kadınlar, yıllar sonra Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çocuk ve genç yaşta farklı nedenlerden dolayı Kur'an-ı Kerim'i öğrenemedikleri için hep içlerinde bir burukluk hisseden kadınlar, mahallelerinde açılan kurslara yoğun ilgi gösteriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları bünyesindeki Kurbanbaba Kurs Merkezinde açılan Kur'an-ı Kerim Kursu'nda genç ve yaşlı kadınlar, hem dini bilgi ediniyorlar hem de Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyorlar.

Yaşları 30 ila 75 arasında değişen kadınlar, Kur'an-ı Kerim kursunda hafta içi her gün eğitim alıyorlar. Kur'an-ı Kerim eğitmeni tarafından eğitim alan kadınlar, ilmihal dersi başta olmak üzere temel dini bilgileri de öğrenme imkanı elde ediyorlar.

İmkanlar el vermediği için Kur'an-ı Kerim'i öğrenemeyen, çocukluk ve gençlik döneminden bu yana da içlerinde hep bir ukde olarak kaldığını belirten kadınlar, yıllardır arzuladıkları Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin sevincini yaşıyor.

Yıllardır Kur'an-ı Kerim eğitimi alabilecekleri günün hayalini kuran yaşlı teyzelerin azmi ise görenleri imrendiriyor. Kiminin yaşı 70'in üzerinde olan yaşlı teyzelerin, Kur'an-ı Kerim aşkı ise görülmeye değer bir tablo oluşturuyor.

Gösterdikleri gayret ile Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren yaşlı teyzeler, torunu yaşındaki gençlerle Kur'an-ı Kerim dersi almanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin mutluluğu ile birlikte gösterdikleri gayretle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren kadınlar, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiriyorlar.

Her yaştan insanın azmettiğinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenilebileceğini ve öğrenmenin yaşının olmadığını ifade eden kadınlar, geçte olsa Kur'an-ı Kerim öğrenmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtiyorlar.

Çocukluk yıllarında Kur'an-ı Kerim öğrenme fırsatı bulamadıklarını ve yıllar sonra Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin sevincini yaşadıklarını belirten yaşlı teyzeler, Kur'an-ı öğrenmekten ve okumaktan dolayı çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdiler.

"Yüce kitabımızı okuyabilmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Kur'an-ı Kerim'i öğrendiği için çok mutlu olduğunu dile getiren 56 yaşındaki Aysel Kurt, "Bu kursta Kur'an-ı Kerim eğitimi verildiğini öğrendim ve çok mutlu oldum. Kur'an-ı Kerim insana manevi duygular veriyor. Gece uyurken bile huzurlu uyuyorum. Önceleri bu kadar sorumluluk bilincinde değildik. Allah'a hamd olsun bu kursa geldim. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi çok istiyordum. Sürekli bir arayış içerisindeydim. Bana, yaşlısın, Kur'an-ı Kerim'i öğrenemezsin' dediler. Kimseyi dinlemedim ve bu kurs sayesinde Kur'an-ı Kerim'i öğrendim" dedi.

"Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğim için çok mutluyum"

Daha önce Kur'an okumayı hiç bilmediğini dile getiren 68 yaşındaki Ayşe Dehman, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin kendisi hiç de kolay olmadığını belirterek, "Çocukken farklı nedenlerden dolayı Kur'an-ı Kerim'i öğrenemedik. Okuma yazma da bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için bu kursa gelip gidiyorum. Bir harf bile öğrensek bu kursa gelip gideceğiz. Merdiveni bile zor çıkıyorum ama buna rağmen Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için kursa geliyorum. Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğim için çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

"Kur'an-ı Kerim kursuna gelmenin sevincini yaşıyorum"

Kur'an-ı Kerim kursuna arkadaşının tavsiyesiyle katıldığını belirten 56 yaşındaki Fatma Çoban ise, "Çocukken Kur'an-ı Kerim'i öğrenemedik. Anne ve babamızda köyde dağ işine gidip gelmekten bizi her hangi bir kursa göndermedi. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim kursları açıldığı için çok memnun olduk. Kur'an-ı Kerim kursuna geldiğim için çok memnunum ve inşallah Kur'an-ı Kerim'i öğrenirsem daha da mutlu olurum" diye konuştu.