70 yıllık mesleğine evinin balkonundan devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

70 yıllık mesleğine evinin balkonundan devam ediyor

Geniş Video İzle

Bursa'da yaşayan 83 yaşındaki Feyzullah Çınay, ilerleyen yaşına rağmen çocuk yaşta başladığı terzilik mesleğine evinin balkonunda devam ediyor. Kendisiyle yaşıt olan antika bir dikiş makinesi kullanan Çınay, sağlığı elverdiği sürece mesleğini sürdüreceğini belirtiyor. Çınay, gençlere çalışmayı tavsiye ederken, müşterilerinden ücret yerine dua beklediğini ifade ediyor.

17.03.2024 10:16  Güncelleme: 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

70 yıllık mesleğine evinin balkonundan devam ediyor

83 yaşında ama mesleğini sürdürüyor

BURSA - Bursa'da yaşayan 83 yaşındaki Feyzullah Çınay, ilerleyen yaşına rağmen çocuk yaşta başladığı terziliğe evinin balkonunda devam ediyor. Kendisi ile yaşıt olan antika bir dikiş makinesi kullanan Çınay, mesleğini sağlığı elverdiği sürece yapmaya devam edeceğini söylüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan terzi Feyzullah Çınay, 13 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğine ilk günkü heyecanıyla 70 yıldır ara vermeden devam ediyor. Yaklaşık 15 yıl önce kendi işyerini kapatsa da kendisine talepte bulunan yakınlarını kıramayan Çınay, evinin balkonunu atölyeye çevirerek çalışmalarına devam ediyor. Kendisiyle yaşıt bir dikiş makinesi kullandığını söyleyen Çınay, makinesinin eski olmasına rağmen kendisi gibi hala güzel işler çıkardığını söylüyor.

"70 yıldır hiç yorulmadım çünkü işimi severek yaptım"

70 yıldır devam ettirdiği mesleğine ömrü el verdiği sürece devam edeceğini söyleyen Feyzullah Çınay, "İşyerimi kapatana kadar 55 yıl terzilik yaptım. 2010 yılında iş yerimi kapattıktan sonra evimin balkonuna atölye kurarak 15 yıldır da bu şekilde terzilik yapıyorum. Hiç yorulmadım. Çünkü mesleğimi severek yaptım. Balkonumda daha rahat bir şekilde dinlenme fırsatı buluyorum. Bizim meslek 1960 yılından sonra çırak bulamaz olduk. Çırak bulamadığımız için mesleği kendi imkanlarımız ile devam ettirmeye mecbur kaldık. Gençlere çalışmayı tavsiye ediyorum. Çoğunluğu yakınlarım ve dostlarımdan oluşan müşterilerden ücret almıyorum. Ben sizin paranızı değil duanızı bekliyorum. Alman üretimi dikiş makinesi kullanıyorum. Makinem benimle yaşıt ama kendisinden o kadar memnunum ki hala kullanıyorum. Çok güzel çalışıyor" şeklinde konuştu.

70 yıllık mesleğine evinin balkonundan devam ediyor
Kaynak: İHA

Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 70 yıllık mesleğine evinin balkonundan devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Başiskele'de Termal Tesisi Tamamlanıyor
    11:14 Başiskele'de Termal Tesisi Tamamlanıyor

    Başiskele'de inşaatı devam eden termal suyun kullanılacağı tesis, tamamlandığında sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olacak.

  • Eskişehirspor Taraftarları Takıma Moral Verdi
    11:13 Eskişehirspor Taraftarları Takıma Moral Verdi

    Eskişehirspor taraftarı, bugün oynanacak Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı öncesinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nin önünde bir araya geldi. Meşaleler yakarak ve tezahüratlarda bulunarak takıma moral veren taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. Eskişehirspor yetkilileri, taraftara verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

  • Kocaeli'de konteyner gemisi kıyıdaki kule vincini devirdi
    11:12 Kocaeli'de konteyner gemisi kıyıdaki kule vincini devirdi

    Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir limanda meydana gelen kazada, konteyner yüklü gemi kıyıdaki kule vincine çarparak devirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde geminin vinçlere çarptığı ve vinçlerin sırayla devrildiği görülüyor. Kazada 40 milyon dolarlık hasar oluşurken, çevre limanlarda yoğunluk yaşanacağı belirtiliyor.

  • CHP Milletvekili Gürer: Tarımın plansız yönetimi çiftçiyi ve vatandaşı mağdur ediyor
    11:12 CHP Milletvekili Gürer: Tarımın plansız yönetimi çiftçiyi ve vatandaşı mağdur ediyor

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Niğde ve Nevşehir'de vatandaşlarla buluşarak çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, tarımın plansız ve öngörüsüz yönetilmesinin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıdığını belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerde tarımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

  • Antalya'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
    11:11 Antalya'da park halindeki otomobil alev topuna döndü

    Antalya'da Muratpaşa ilçesinde park halindeki bir otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın sonucunda otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.

  • Kayseri'deki Korunma ve Bakım Altındaki Çocuklar Ramazan Yardımı Dağıttı
    11:11 Kayseri'deki Korunma ve Bakım Altındaki Çocuklar Ramazan Yardımı Dağıttı

    Kayseri'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlardaki kalan çocuklar, Kayseri Türk Kızılay Şubesi çalışanları ve gönüllüleriyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardım kolisi dağıttı. Çocuklar, dağıtımın ardından yardım ettikleri ailelerle birlikte iftar açtı.

  • Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ölüme terk edilen buzağı ameliyatla kurtarıldı
    11:10 Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ölüme terk edilen buzağı ameliyatla kurtarıldı

    Konya'da bir kişi tarafından hastaneye getirilen ve öleceği düşünülerek bahçeye bırakılan 3 günlük buzağı, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla hayata döndürüldü. Buzağının bakımı özenle yapılarak, bir aydır bebek gibi beslenip büyütülüyor. Buzağının adı 'Fındık' olarak belirlendi ve fakülte öğrencileri de ilgi gösteriyor.

  • Aydın'da Geleneksel İmece Usulü İftar Büyük İlgi Gördü
    11:09 Aydın'da Geleneksel İmece Usulü İftar Büyük İlgi Gördü

    Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Yağdere Mahallesi'nde 8 yıldır devam eden geleneksel imece usulü iftar sofrası büyük ilgi gördü. Tüm mahalle halkının katkılarıyla gerçekleşen iftar buluşmasında 3 binden fazla vatandaş bir araya geldi. Konuklara geleneksel yemekler ikram edildi ve kaynaşma sağlandı. Mahalle muhtarı, katılımcılara teşekkür etti.

  • Adana'da Bal Üretiminde Devlet Desteği
    11:09 Adana'da Bal Üretiminde Devlet Desteği

    Adana, zengin bitki örtüsü ve verilen desteklerle bal üretiminde Türkiye ikincisi oldu. 2 bin 146 balcıya toplam 25 milyon 75 bin 480 lira destek sağlandı. Kentte 500 bin kovanda yapılan üretimle 2023 yılında 12 bin 900 ton bal üretildi.

  • Gölcük'te Ramazan Ayı Çocuk Şenliği Devam Ediyor
    11:09 Gölcük'te Ramazan Ayı Çocuk Şenliği Devam Ediyor

    Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı çocuk şenliği etkinlikleri Ulaşlı Gençlik Merkezi'nde devam etti. Çocuklar, Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Pişekar ve gölge tiyatrosu oyunlarını ilgiyle takip etti.


10:10 Ukrayna’nın Belgorod’a yönelik saldırıları Putin’i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
08:27 “Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
20:09 MHP’de büyük kurultay günü Talihsiz bir kaza yaşayan Bahçeli’nin kürsüye kol askısıyla çıktığı görüldü MHP'de büyük kurultay günü! Talihsiz bir kaza yaşayan Bahçeli'nin kürsüye kol askısıyla çıktığı görüldü
10:17 Afganistan’da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
07:35 Özel, Turgut Altınok’un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık
07:22 Kırşehir’de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
05:58 Bolivya’da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti Bolivya'da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti
05:56 İstanbul’da film gibi kovalamaca Plakasız araçtan çıkanlar şok etti İstanbul'da film gibi kovalamaca! Plakasız araçtan çıkanlar şok etti
00:05 İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı
23:16 Batman’da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı Batman'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı
22:52 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a mal varlığı sorusu: Londra’dan ev aldınız mı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a mal varlığı sorusu: Londra'dan ev aldınız mı?
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 11:15:12. #1.12#
SON DAKİKA: 70 yıllık mesleğine evinin balkonundan devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement