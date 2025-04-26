71 Saat Sonra Bulunan Suat Amca'nın Dramı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

71 Saat Sonra Bulunan Suat Amca'nın Dramı

Geniş Video İzle

Suat Dal, kaybolduktan sonra bulundu; harabe evde yaşıyor ve yardıma ihtiyaç duyuyor.

26.04.2025 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ambulansa binerken 'Çizmelerim çıkarayım mı' sözüyle gönülleri fethetti, hayatından dram çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da kaybolduktan 71 saat sonra sağ bulunan ve ambulansa binerken "Çizmelerimi çıkarayım mı" sözüyle gönülleri fetheden 71 yaşındaki Suat Dal'ın hayat hikayesinden dram çıktı. Kardeşi ile birlikte harabe bir evde yaşayan kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Elazığ'da geçtiğimiz hafta kaybolan 71 yaşındaki Suat Dal, 41 saatlik yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından Sugözü Mahallesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Bitkin halde bulunmasına rağmen ambulansa bindirilirken gösterdiği zarafet, tüm Türkiye'nin kalbini ısıttı. "Çizmelerimi çıkarayım mı?" diyerek ambulansa kirli çizmeleriyle binmek istemeyen Suat Amca, hem sağlık görevlilerini hem de vatandaşları duygulandırmıştı. Suat amcanın kaybolmasının ardından ortaya çıkan yaşam koşulları, herkesi derinden üzdü. Sugözü Mahallesi muhtarı Seda Gündoğan, Suat Dal'ın ağabeyi Ferit Dal ile birlikte harabe bir evde yaşama tutunmaya çalıştığını söyledi. Gündoğan, "Suat amcamız 41 saatlik bir aramanın ardından sağ salim bulundu. Ancak yaşadıkları ev çok kötü durumda. Onların bir yaşam alanına acilen ihtiyaçları var. Lütfen yalnız bırakmayalım, hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

Suat ve Ferit Dal kardeşleri yaşadığı evde ziyaret eden Elazığ Muhtarlar Derneği Federasyonu Başkanı Ahmet Gül ise "İki yaşlı amcamızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için hep birlikte el ele verelim" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3-sayfa, Türkiye, Kültür, Güncel, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 71 Saat Sonra Bulunan Suat Amca'nın Dramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç satışındaki dolandırıcılık şeytanın bile aklına gelmez Araç satışındaki dolandırıcılık şeytanın bile aklına gelmez
İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
Juventus’tan Kim Min Jae hamlesi Juventus'tan Kim Min Jae hamlesi
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Yıldız kaleci İspanya’ya gidiyor Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Yıldız kaleci İspanya'ya gidiyor
Trump’tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü Türk futboluna isyan etti Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü! Türk futboluna isyan etti
Parayı koyacak yer bulamayacak İşte Mourinho’nun yeni takımı Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Mourinho'nun yeni takımı

13:32
Fay haritası güncellendi İşte Türkiye’de deprem riski en düşük 20 il
Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
13:07
İran’da limanda şiddetli patlama
İran'da limanda şiddetli patlama
13:02
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
12:33
Bakıcı dehşeti kamerada Tekmeledi, tokatladı, yetmedi boğmaya çalıştı
Bakıcı dehşeti kamerada! Tekmeledi, tokatladı, yetmedi boğmaya çalıştı
15:15
İzmir’de cuma namazı sırasında ortalık karıştı
İzmir'de cuma namazı sırasında ortalık karıştı
15:04
İstanbul’daki fakülte deprem nedeniyle taşınıyor
İstanbul'daki fakülte deprem nedeniyle taşınıyor
15:02
Bakan Şimşek net konuştu: Tahminler tutacak
Bakan Şimşek net konuştu: Tahminler tutacak
14:50
Türk futbolunun köklü kulübünün kader anı Yenemezse amatöre düşecek
Türk futbolunun köklü kulübünün kader anı! Yenemezse amatöre düşecek
14:47
Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık
Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık
14:40
Ticaret Bakanlığı hile yapan 8 sucuk markasını ifşa etti
Ticaret Bakanlığı hile yapan 8 sucuk markasını ifşa etti
14:39
İşte 5 kardeşin öldüğü yangında anneye istenen ceza
İşte 5 kardeşin öldüğü yangında anneye istenen ceza
14:32
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:18
Parayı koyacak yer bulamayacak İşte Mourinho’nun yeni takımı
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Mourinho'nun yeni takımı
14:14
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü Türk futboluna isyan etti
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü! Türk futboluna isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 14:01:25. #7.12#
SON DAKİKA: 71 Saat Sonra Bulunan Suat Amca'nın Dramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.