76 Yaşında Terzilikte 60 Yıl - Son Dakika
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76 Yaşında Terzilikte 60 Yıl

76 Yaşında Terzilikte 60 Yıl

Kosova'da terzilik yapan 76 yaşındaki Ramadan Latifi, 60 yıldır mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

21.09.2024 11:47
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Kosova'nın başkenti Priştine'de terzilik yapan 76 yaşındaki Ramadan Latifi, 60 yılı aşkın zamandır sürdürdüğü mesleğinden kopamıyor.

Latifi, Balkan ülkelerinde özellikle Osmanlı döneminde geleneksel kıyafetleri hazırlamada halkların kimliği ve kültürlerinin parçası haline gelen terzilik mesleğini 1962'den beri sürdürüyor.

Zanaatkar Latifi'nin Priştine'nin eski şehir kısmında bulunan dükkanı, giysi onarımına ihtiyaç duyan şehir sakinlerinin uğradığı ilk adresler arasında yer alıyor.

Latifi, AA muhabirine mesleğine nasıl başladığını, anılarını ve hayat hikayesini anlattı.

İlkokulu tamamladıktan sonra terzilik mesleğini gönüllü seçtiğini belirten Latifi, "1962'de ilkokulda sekizinci sınıfı bitirdiğim gibi hemen bu zanaata başladım. Kendim istedim, hoşuma gitti. En kolay ve temiz zanaattı. Ben de devam ettim." dedi.

Latifi, Priştine'deki ekonomi okulunun tekstil zanaatı bölümünde üç yıl eğitim gördükten sonra kendisi de ustalaşıncaya kadar bir ustanın yanında 9 yıl çalıştığını söyledi.

Terziliğe başladığında kıyafetlerin kömürlü ütüyle ütülendiğini, ustasının daha sonra Slovenya'dan elektriklisini getirdiğini anlatan Latifi, "O zamanlar bu meslekle uğraşmak çok daha zordu. İşin neredeyse yüzde 80'i elle yapılıyordu. Elimizde yeterli alet, malzeme yoktu. Pek çok şey eksikti ama ustalık üst seviyedeydi ve Priştine güçlü ustalara sahipti." diye konuştu.

Latifi, o dönem Priştine'de sadece 4 renk iplik bulunduğunu ve malzemelerin çoğunun bugün Kuzey Makedonya'nın başkenti olan Üsküp'ten temin edildiğini dile getirdi.

"Çocuklarımın bu mesleğe devam edeceklerini sanmıyorum"

Latifi, kendisinden sonra çocuklarının bu işi meslek olarak sürdürmelerinin pek mümkün olmadığını dile getirerek, oğlunun mesleği öğrendiğini ancak üşendiğini söyledi.

Oğlunun kendisine daha uygun bir iş bulduğunu belirten Latifi, "Çünkü sadece benim mesleğimden değil insan sevmediği her meslekten uzaklaşmalı, hangi iş için uygun olduğunu bulmalı. İki kızım da mesleği çok iyi biliyor ancak diğerleri bilmiyor. Bu mesleğe devam edeceklerini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşının ilerlemesiyle mesleğinin kıymetini artık daha da iyi anladığını söyleyen Latifi, şunları dile getirdi:

"Gençtim ve bu zanaatın değerini şimdiki kadar bilmiyordum çünkü benim yaşımda birinin bir aktivitesinin olması gerekir. Bu, kolay bir zanaat. Gözleriniz çalışırsa hayatınızın son saniyelerine kadar çalışabilirsiniz hatta buraya sık sık gelip 'Bu zanaatla sadece kendini kurtarmadın, bizi de kurtardın.' diyen meslektaşlarım oluyor çünkü onlar buraya geliyorlar, muhabbet ediyoruz ve günümüz böyle geçiyor."

Latifi, ayrıca son birkaç yıldır Priştine'de de faaliyet gösteren uluslararası markalarla giysi onarımı konusunda işbirliği yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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