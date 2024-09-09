8 Yaşındaki Narin Güran Toprağa Verildi - Son Dakika
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8 Yaşındaki Narin Güran Toprağa Verildi

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve bazı milletvekilleri katıldı.

09.09.2024 12:43
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra dün sabah cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Narin Güran'ın cenazesi, yakınları tarafından sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Tavşantepe Mahallesi'ne komşu Batı Karakoç köyüne getirilerek, burada cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazını kıldıran imam, "Narin'imiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun, cennette. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır. Dünyaya ait olan şey budur. Ama benim korkum değerli cemaatimiz, bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız... Bunu yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Narin Güran'ın cenazesi, Tavşantepe Mahallesi'ne götürüldü. Cenaze köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Narin'in yakınlarının yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

Narin'in cenaze törenine katılan çok sayıda kadın, Kürtçe ağıt yaktı.

Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmuş, dün sabah cansız bedeni dere kenarında çuval içinde üstü taşlarla ve ağaç dallarıyla gizlenmiş halde bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

8 Yaşındaki Narin Güran Toprağa Verildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 8 Yaşındaki Narin Güran Toprağa Verildi - Son Dakika

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