9. Antalya Edebiyat Günleri'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 9'uncu Antalya Edebiyat Günleri'nde, 'öykü' dalında verilen ödüllerin sahipleri belli oldu. En İyi Öykü Kitabı ödülüne, "Ne Yeni Ne Başka" ile Ayşen Işık; En İyi İlk Öykü Kitabı ödülüne ise "Kıran Yeli" ile Gülser Kut Arat değer görüldü.

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri'nin 9'uncusu, 22-24 Kasım günlerinde gerçekleştirilecek. Etkinliğin bu yılki teması, "Akdeniz ve Barış" olacak.

Genel yönetmenliğini Ferruh Tunç'un yaptığı Antalya Edebiyat Günleri'nin danışma kurulunda İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri, Ahmet Telli, Nazmi Ağıl, Ali Cengizkan, Tarık Günersel, Tuncer Çetinkaya, Doç. Dr. Serhan Ada ve Gülnur Karaaslan yer aldı. Her yıl 'öykü' dalında yılın en iyilerini belirleyen seçici kurul ise İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Süreyya Köle ve Şenay Eroğlu Aksoy'dan oluştu.

Antalya Edebiyat Günleri'nde bu yıl Onur Ödülü, Türk Edebiyatı'nda 1990'larda yerini alan Ayla Kutlu'ya takdim edilecek. Yılın En İyi Öykü Kitabı ödülünü, "Ne Yeni Ne Başka" eseriyle Ayşen Işık alacak. En İyi İlk Öykü Kitabı ödülü ise "Bizim eskiden geleceğimiz olan şimdiki zamanı nasıl değerlendireceğiz?" sorusunu soran "Kıran Yeli" kitabıyla Gülser Kut Arat'ın olacak.

Yazarlara ödülleri, 22 Kasım Cuma akşamı Türkan Şoray'da düzenlenecek törende takdim edilecek. Ödül töreni, Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan konseriyle sona erecek. Tören öncesi saat 19.00'da İbrahim Karaoğlu küratörlüğünde ve Dilan Kaya koordinatörlüğünde "Akdeniz Akdeniz" isimli karma resim sergisinin açılışı yapılacak.

Antalya Edebiyat Günleri, 23-24 Kasım 2024 tarihinde Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda paneller, söyleşiler, kitap imza saatleri, öykü ve şiir okumalarıyla devam edecek. Antalya Edebiyat Günleri konukları arasında Ercan Kesal, Tarık Günersel, Ahmet Telli, Nazmi Ağıl, Baki Ayhan, Gülümser Çankaya, Altay Öktem, Elçin Sevgi Suçin, Özcan Karabulut, İsa Küçük, Doç. Dr. Serhan Ada, Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri, Prof. Dr. İnge Uytterhoeven, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin ve Antalyalı birçok yazar ve şair yer alacak.