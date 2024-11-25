9. Antalya Edebiyat Günleri Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

9. Antalya Edebiyat Günleri Sona Erdi

Geniş Video İzle

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Antalya Edebiyat Günleri, 'Akdeniz ve Barış' temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, yoğun ilgiyle sona erdi ve ödül töreni, paneller, söyleşiler ve şiir okumalarıyla zenginleşti.

25.11.2024 10:57  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl  "Akdeniz ve Barış" temasıyla 9'uncu kez düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri, sona erdi. Düzenlenen söyleşilere ve panellere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Edebiyat Günleri, sona erdi. Genel yönetmenliğini Ferruh Tunç'un yaptığı Antalya Edebiyat Günleri'nin 9'uncusu, 22-24 Kasım arasında düzenlendi. Danışma kurulunda İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri, Ahmet Telli, Nazmi Ağıl, Ali Cengizkan, Tarık Günersel, Tuncer Çetinkaya, Doç. Dr. Serhan Ada ve Gülnur Karaaslan yer aldığı Edebiyat Günleri'nin öykü dalında yılın en iyilerini belirleyen seçici kurulu ise İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Süreyya Köle ve Şenay Eroğlu Aksoy'dan oluştu.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ödül töreniyle başlayan etkinlik, 23-24 Kasım'da Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda paneller, söyleşiler, kitap imza etkinlikleri ile öykü ve şiir okumalarıyla devam etti.

Edebiyat Günleri'nde ikinci gün Ferruh Tunç'un kolaylaştırıcı olarak yer aldığı "Klişe ve Araçsallaştırmaların Ötesinde Akdeniz Duyarlılığı ve Estetiği Üzerine Yaklaşımlar" başlıklı panelle devam etti. Panelde Doç. Dr. Serhan Ada, Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri ve Prof. Dr. İnge Uytterhoeven konuşmacı olarak yer aldı.

Yazar ve şairlerin sanatseverlerin kitaplarını imzalamalarının ardından Tarık Günersel'in kolaylaştırıcı olarak yer aldığı "Üç Kıyıdan Şiirler ve Değerlendirmeler" konulu etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Nazmi Ağıl, Yunan edebiyatına, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Filistin ve Arap edebiyatına ve Ahmet Telli ise Türk edebiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Antalya Edebiyat Günleri'nde ayrıca kısa söyleşiler ve şiir okumaları için şairler bir araya geldi. 15.45'te başlayan etkinlikte, Nazmi Ağıl, Prof. Dr. Baki Ayhan, Gülümser Çankaya ve Altay Öktem şiir severlerle bir araya gelerek şiirlerini okudu.

"Edebiyatımızda Akdeniz" başlıklı panel düzenlendi

Antalya Edebiyat Günleri'nin son günü "Edebiyatımızda Akdeniz" başlıklı panelle başladı. Ahmet Telli'nin kolaylaştırıcı olarak yer aldığı panelde Prof. Dr. Baki Ayhan, Gülümser Çankaya ve Özcan Karabulut konuşmacı oldu. Ardından şiirlerini vatandaşlarla paylaşmak üzere Serhan Ada, Tarık Günersel ve İsa Küçük bir araya geldi. Programa katılamayan Elçin Sevgi Suçin'in şiirlerini ise eşi Yazar ve Çevirmen Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin okudu. Şairlerin ve sanatseverlerin kitaplarını imzalamasının ardından Edebiyat Günleri'nin ödül alan yazarları söyleşi gerçekleştirdi.

9. Antalya Edebiyat Günleri, "İçinden Antalya Geçen Şiirler" temalı şiir okumalarıyla sona erdi.

9. Antalya Edebiyat Günleri Sona Erdi
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Edebiyat, Akdeniz, Antalya, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9. Antalya Edebiyat Günleri Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
10:12 Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken ’Öldü’ dediler Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
16:52 Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye
16:11 Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı
15:58 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den kazanacağı para belli oldu Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para belli oldu
15:56 Ünlü türkücü Yavuz Bingöl’den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm
15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
15:37 Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor
15:35 İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe'de
15:11 Sarıyer’de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı Sarıyer'de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı
15:07 Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 11:21:21. #1.11#
SON DAKİKA: 9. Antalya Edebiyat Günleri Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.