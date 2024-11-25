9. Antalya Edebiyat Günleri Sona Erdi

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl "Akdeniz ve Barış" temasıyla 9'uncu kez düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri, sona erdi. Düzenlenen söyleşilere ve panellere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Edebiyat Günleri, sona erdi. Genel yönetmenliğini Ferruh Tunç'un yaptığı Antalya Edebiyat Günleri'nin 9'uncusu, 22-24 Kasım arasında düzenlendi. Danışma kurulunda İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri, Ahmet Telli, Nazmi Ağıl, Ali Cengizkan, Tarık Günersel, Tuncer Çetinkaya, Doç. Dr. Serhan Ada ve Gülnur Karaaslan yer aldığı Edebiyat Günleri'nin öykü dalında yılın en iyilerini belirleyen seçici kurulu ise İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Süreyya Köle ve Şenay Eroğlu Aksoy'dan oluştu.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ödül töreniyle başlayan etkinlik, 23-24 Kasım'da Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda paneller, söyleşiler, kitap imza etkinlikleri ile öykü ve şiir okumalarıyla devam etti.

Edebiyat Günleri'nde ikinci gün Ferruh Tunç'un kolaylaştırıcı olarak yer aldığı "Klişe ve Araçsallaştırmaların Ötesinde Akdeniz Duyarlılığı ve Estetiği Üzerine Yaklaşımlar" başlıklı panelle devam etti. Panelde Doç. Dr. Serhan Ada, Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri ve Prof. Dr. İnge Uytterhoeven konuşmacı olarak yer aldı.

Yazar ve şairlerin sanatseverlerin kitaplarını imzalamalarının ardından Tarık Günersel'in kolaylaştırıcı olarak yer aldığı "Üç Kıyıdan Şiirler ve Değerlendirmeler" konulu etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Nazmi Ağıl, Yunan edebiyatına, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Filistin ve Arap edebiyatına ve Ahmet Telli ise Türk edebiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Antalya Edebiyat Günleri'nde ayrıca kısa söyleşiler ve şiir okumaları için şairler bir araya geldi. 15.45'te başlayan etkinlikte, Nazmi Ağıl, Prof. Dr. Baki Ayhan, Gülümser Çankaya ve Altay Öktem şiir severlerle bir araya gelerek şiirlerini okudu.

"Edebiyatımızda Akdeniz" başlıklı panel düzenlendi

Antalya Edebiyat Günleri'nin son günü "Edebiyatımızda Akdeniz" başlıklı panelle başladı. Ahmet Telli'nin kolaylaştırıcı olarak yer aldığı panelde Prof. Dr. Baki Ayhan, Gülümser Çankaya ve Özcan Karabulut konuşmacı oldu. Ardından şiirlerini vatandaşlarla paylaşmak üzere Serhan Ada, Tarık Günersel ve İsa Küçük bir araya geldi. Programa katılamayan Elçin Sevgi Suçin'in şiirlerini ise eşi Yazar ve Çevirmen Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin okudu. Şairlerin ve sanatseverlerin kitaplarını imzalamasının ardından Edebiyat Günleri'nin ödül alan yazarları söyleşi gerçekleştirdi.

9. Antalya Edebiyat Günleri, "İçinden Antalya Geçen Şiirler" temalı şiir okumalarıyla sona erdi.