90'lar Festivali Başladı! - Son Dakika
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90'lar Festivali Başladı!

01.08.2025 21:40
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90'lar Festivali, nostaljik etkinliklerle geçmişi yaşatmayı hedefliyor. Ücretsiz giriş ile eğlence dolu.

Müzikten sokak kültürüne, çocukluk hatıralarından sahne performanslarına kadar çeşitli etkinliklerin yer aldığı "90'lar Festivali" başladı.

Avcılar Denizköşkler sahilindeki Dreampark'ta düzenlenen festival, 1990'larda çocuk ya da genç olan kuşaklar için bir zaman tüneli sunarken, yeni nesillere de o dönemin kültürünü eğlenceli bir şekilde tanıtmayı hedefliyor.

Festivalde katılımcılar dönemin ürünlerini sergileyen "90'lar Bakkalı"nı ziyaret ederek, Nostalji Müzesi'nde geçmişe duygusal bir yolculuk yapabiliyor.

AA muhabirine festivale ilişkin açıklamada bulunan Dreampark İstanbul Kurumsal İletişim Müdürü Vahit Mahmat, Dreampark'ı 2024'te kurduklarını belirterek, "Yepyeni bir gösteri ve sanat merkeziyiz. 2024 yılında kurulduğundan beri yılbaşı festivali, panayırlar, şenlikler gibi etkinlikler yaptık. Bugün Dreampark olarak 1990'lı yılların özlemini duyan herkese o günleri yaşatabilmek, o günlerin mistik havasını verebilmek için bambaşka bir konsept hazırladık." dedi.

Mahmat, festivalde 1990'lı yıllara damga vurmuş sanatçıların sahne alacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Çocukluğunu, gençliğini 1990'larda geçirenlerin, o günleri tekrardan hissedebilecekleri, anılarını canlandırabilecekleri içerikler ve etkinlikler festivalde var. Bunların yanı sıra bir Nostalji Müzemiz var. Burada 1990'lardaki ev ortamını, alışveriş ortamını hazırladık. Bir bakkal amcamız var ve bakkalda leblebi tozundan o dönemin sakızlarına kadar 1990'lar satılan her türlü ürünü bulabileceksiniz."

Döneme ait polis aracı ve trafik polisinin de festivalde yer aldığını belirten Mahmat, ayrıca 1990'lı yıllarda kullanılan klasik araçların da festivalde sergilendiğini sözlerine ekledi.

Ücretsiz olarak giriş yapılan festivalde sokak lezzetleri, alışveriş stantları ve lunapark alanı da yer alıyor.

Festivalin ilk gününde Sihirbaz Mendokan performans sergilerken, şarkıcı Savaş Aşık konser verdi. Yarın ise DJ Bitter ile 90'lar Partisi gerçekleştirilecek ve Çelik müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin son günü ise akşam saatlerinde pandomim gösterisinin yanı sıra Ayna Grubu konser verecek.

Kaynak: AA

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