A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı mağlup etmesi Erzurum ve Ardahan'da coşkuyla kutlandı

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Erzurum ve Ardahan'da coşkuyla kutlandı.

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, hakemin son düdüğüyle araçlarına binerek konvoy oluşturdu.

Coşkulu kalabalık, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla kentte Milli Takım'ın başarısını doyasıya kutladı.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da polis ekiplerinin cadde üzerinde aldığı güvenlik tedbirlerini denetledi.

Ardahan'da da Milli Takım'ın galibiyetinin ardından Kaptanpaşa Mahallesi'nde toplanan bir grup, Türk bayrakları eşliğinde araç konvoyu oluşturdu.