A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'ndan 18 Mart Mesajı: "Çanakkale, Türk Milletinin Yüzyıllar Boyu Unutulmayacak Olan Destanıdır"

(ANKARA) - Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, " Çanakkale, Türk Milleti'nin yüzyıllar boyu unutulmayacak olan destanıdır. Çanakkale, yaşamaktan çok yaşatma iradesinin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa, Cevat Paşa, Esat Paşa ve memleketine, milletine hesapsız adanmışlığıyla meşhur bir neslin, bu toprakları bir kez daha Türk'e vatan kıldığını tüm cihana haykırdığı yerin adıdır, Çanakkale" açıklamasını yaptı.

A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Çanakkale, Türk Milleti'nin yüzyıllar boyu unutulmayacak olan destanıdır. Çanakkale, yaşamaktan çok yaşatma iradesinin adıdır! Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa, Cevat Paşa, Esat Paşa ve memleketine, milletine hesapsız adanmışlığıyla meşhur bir neslin, bu toprakları bir kez daha Türk'e vatan kıldığını tüm cihana haykırdığı yerin adıdır, Çanakkale! Kanları, canları ve ruhları ile bu toprakların bize vatan olduğunu tekrardan tüm cihana haykıran ve 'Türk Toprağı Çanakkale Geçilmez!' diyen tüm şehitlerimize, gazilerimize ve ecdadımıza rahmet, minnet ve dua ile 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun!"