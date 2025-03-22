AASSM Nisan Ayı Kültür Sanat Programı Açıklandı

(İZMİR) - Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), nisan ayı için dopdolu bir kültür sanat programı hazırladı. Çok sayıda konser ve atölye çalışmalarının yer alacağı nisan programında, AASSM 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri de olacak.

İzmirliler, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin nisan programı sanat dolu olacak. 2 Nisan Çarşamba günü "Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı" adlı anlatımlı konseriyle başlayacak nisan programında, AASSM 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali, senfoni orkestrası konserleri, Aşık Veysel'i anma konseri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri yer alacak.

Selçuk Yöntem ile 'Biraz Şiir Biraz Şarkı'

Usta oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da Biraz Şiir Biraz Şarkı adlı anlatımlı konser düzenleyecek. Konserde Selçuk Yöntem'le cazın ritminde şiirle dolu bir yolculuğa çıkılacak. Dünya prömiyeri Londra'nın en prestijli sahnelerinden Cadogan Hall'da gerçekleştiren özel etkinlik, birçok şairin eserlerini özgün caz besteleriyle buluşturuyor. Şiirler, Selçuk Yöntem'in etkileyici sesi ve yorumuyla canlanacak.

AASSM 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali

AASSM 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali kapsamında da beş konser gerçekleştirilecek. Barok müziğin önde gelen isimlerini sanatseverlerle buluşturan festivalin açılış konseri, 7 Nisan'da Leandro Marziotte & İzmir Barok olacak. Konser, Küçük Salon'da saat 20.00'de düzenlenecek. Festival, 9 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Küçük Salon'da gerçekleştirilecek "Cello Duo" konseri ile devam edecek. Festival kapsamında 19 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Küçük Salon'da "Aydınlanma Çağı'nda Trio Sonat" Musica Mundi (Camara) konseri var. 26 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Küçük Salon'da Muhteşem Sinyora konseri gerçekleştirilecek. Festival, 27 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Küçük Salon'da yapılacak Baroquest & Marton Borsanyi konseri ile son bulacak.

Senfoni orkestrası konserleri

AASSM, 9 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Büyük Salon'da Yaşar Üniversitesi Kuruluş Yıl Dönümü Konseri'ne ev sahipliği yapacak. Konser, ücretsiz olarak sahnelenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası Konseri ise 10 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Büyük Salon'da olacak. Nil Venditti şefliğindeki konserde Elvin Hoxha Ganiyev solistliği üstlenecek. 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Büyük Salon'da ise "Ertuğrul Köse Anısına" İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Konseri düzenlenecek.

Aşık Veysel anılacak

12 Nisan Cumartesi günü halk ozanı Aşık Veysel için anma konseri yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Orkestrası Şefi Şenol Şentürk'ün yöneteceği Aşık Veysel Anma Konseri, saat 21.00'de Büyük Salon'da ücretsiz olarak sahnelenecek. Olten Filarmoni Orkestrası Konseri ise 16 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Büyük Salon'da olacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Konseri de 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Büyük Salon'da düzenlenecek.

23 Nisan'a özel atölye ve konserler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında iki konser olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Koroları, anlatıcı Didem Tarlalı eşliğinde 23 Nisan Çarşamba günü Büyük Salon'da saat 17.30'da ücretsiz konser verecek. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri de 25 Nisan Cuma günü Büyük Salon'da saat 20.00'de olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle atölye çalışması da yapılacak. 27 Nisan Perşembe günü 11.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek Bayram Neşesi Yaratıcı Drama Atölyesi'nin kayıt ve bilgisi için aassm.org.tr adresi ziyaret edilebiliyor.

Pek çok sergi var

AASSM'de ücretsiz sergiler de yer alacak. Bu kapsamda 4-20 Nisan tarihleri arasında Gülay İpekeşen'in "Son Sergi" aslı resim sergisi Üst Kat Batı Galeri bölümünde, 8-20 Nisan tarihleri arasında Fikret Doğan Rüzgarlı'nın Mimas'ın Ardıçları heykel sergisi ise Giriş Kat Galeriler bölümünde olacak. 15-27 Nisan tarihleri arasında Amazonlar ve Titanlar karma sergisi Alt Kat Galeri bölümünde, 22 Nisan-6 Haziran tarihleri arasında İtalya Konsolosluğu Peccioli fotoğraf sergisi Giriş Galeriler bölümünde ve 22-28 Nisan tarihleri arasında Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi karma sergisi ise Üst Kat Galeriler bölümünde ziyaretçilerini ağırlayacak.