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AB Başkanı'ndan İsrail'e Uyarı

Antonio Costa, Gazze'deki saldırılar için İsrail'e ablukayı kaldırma çağrısı yaptı.

17.05.2025 21:28
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Gazze'den her gün gelen saldırı haberleriyle şok olduğunu belirterek, İsrail'e acilen ablukayı kaldırma çağrısı yaptı.

Costa, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'den her gün gelen günlük haberler beni şoke etti. Siviller açlıktan ölüyor, hastaneler tekrar tekrar vuruluyor. Şiddet durmalı!" ifadesini kullandı.

"İsrail hükümeti, ablukayı hemen kaldırmalı ve insani yardımın güvenli, hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaşmasını sağlamalı." çağrısında bulunan Costa, şunları kaydetti:

"Bütün bir halk ezici, orantısız bir askeri güce maruz kalıyor. Uluslararası hukuk sistematik olarak ihlal ediliyor. Sürekli bir ateşkes ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması her zamankinden daha acil."

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 131 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 632 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 272'ye, yaralıların sayısı da 120 bin 673'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese ara bulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 45 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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