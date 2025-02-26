AB, Batı Şeria'daki Şiddeti Kınadı

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Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşmiş Milletler (BM) ve Cenevre'deki diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki delegasyonunun başkanı Lotte Knudsen, işgal altındaki Batı Şeria'da "tırmanan şiddet olaylarını" kınadı.

Knudsen, Cenevre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 58. Oturumu kapsamında işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani duruma ilişkin yapılan interaktif diyalog toplantısında konuştu.

Ateşkesten bu yana Gazze'ye giren insani yardımın artmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Knudsen, "AB, yasal olarak bağlayıcı olan Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararlarının tam olarak uygulanması gerektiğini hatırlatmaktadır." dedi.

Knudsen, AB'nin Gazze'ye engellenmeksizin insani yardım erişiminin sürmesi talebini yineleyerek başta BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) olmak üzere BM kuruluşlarının yardım dağıtımındaki "kritik rolüne" işaret etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da "kötüye giden duruma ilişkin derin endişe duyduğunu" bildiren Knudsen, "AB, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da tırmanan olayları şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Knudsen, İsrail'i BM'nin insan hakları mekanizmalarıyla "tam işbirliği" yapmaya davet etti.

İsrail'in Batı Şeria'ya saldırıları

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Hamas'la 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde başlattığı saldırılar, her geçen gün genişliyor.

İsrail askerleri, yaklaşık bir ayı aşkın süredir yürüttüğü saldırılarını Cenin, Tulkerim, Tubas başta olmak üzere bölgedeki mülteci kamplarına da taşımıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bu saldırılar sırasında 61 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi zorla yerinden edildi, bölgedeki evler, mülkler ve altyapı tahrip edildi.

İsrail, bölgedeki gerginliği tırmandırmayı sürdürürken 23 Şubat akşam saatlerinde tanklarla Batı Şeria'ya girerek kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.