AB, Batı Şeria'nın Taybe beldesinde diplomatların araçlarına saldırıları kınadı

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde Filistin topraklarını gasbeden maskeli İsraillilerin Avrupalı diplomatları da hedef alan son saldırılarını güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

AB Dış İlişkiler Servisinden saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "AB, Batı Şeria'da Avrupalı diplomatları da hedef alan yerleşimcilerin son saldırılarını güçlü şekilde kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Saldırıları kınayan bazı İsrailli temsilcilerin açıklamalarının olumlu karşılandığı aktarılan açıklamada, "Ancak özellikle devam eden zeytin hasadı döneminde Filistinlilere yönelik şiddet ve tacizlerin ve gazetecilere yönelik saldırıların önüne geçilmesini ve sorumluların hesap vermesini sağlayacak etkili önlemler alınmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, İsrail'e, uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna tam olarak uyması ve yerleşimlerin genişletilmesine son vermesi çağrısında bulunuldu.

Batılı diplomatların araçlarına saldırı

Filistin topraklarını gasbeden maskeli bir grup İsrailli, 17 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına saldırmıştı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, saldırganların diplomatları taşıyan araçların önünü kestiği belirtilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de Belçikalı bir diplomatı taşıyan aracın camlarının kırıldığı görülmüştü.

Ramallah'ın kuzeydoğusunda yer alan ve nüfusunun çoğunluğunu Filistinli Hristiyanların oluşturduğu Taybe beldesi, bölgede bu özelliğe sahip tek yerleşim olarak biliniyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinliler ile bölgedeki gazetecileri sık sık hedef alıyor.

İsrailliler, 16 Ekim'de Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine'i darbederek yaralamıştı.