AB'de İşsizlik Oranı Düşüyor - Son Dakika
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AB'de İşsizlik Oranı Düşüyor

AB\'de İşsizlik Oranı Düşüyor

Eurostat'a göre AB'de işsizlik oranı %5,9, Euro Bölgesi'nde ise %6,4 düzeyinde.

02.10.2024 14:53
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Eurostat'ın açıkladığı verilere göre AB içinde işsizlik oranı yüzde 5,9; Euro Bölgesi'nde ise yüzde 6,4. Ekonominin Euro bölgesindeki seyri ise, Almanya'daki durgunluğa rağmen olumlu.Avrupaİstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği genelindeki işsizlik oranının Ağustos ayında, önceki aylara göre 0,1 puan düşerek yüzde 5,9'a gerilediğini bildirdi. Euro Bölgesi'ndeki ülkelerde ise işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 6,4'te kaldı. Yapılan istatistik çalışmasına göre AB genelinde yaklaşık 13 milyon kişi iş arıyor, bunların yaklaşık 11 milyonu Euro para birimini kullanan 20 AB ülkesinde yaşayan kişilerden oluşuyor. Birlik içinde işssizlik oranının en yüksek olduğu ülke, bundan önceki aylarda olduğu gibi İspanya. Yüzde 11,3 işsizlik oranına sahip İspanya'yı yüzde 9,5 işsizlik oranı ile bir başka Akdeniz ülkesi olan Yunanistan takip ediyor.

İşsizliğin en düşük olduğu ülkeler ise Çekya (yüzde 2,6) ve Polonya (yüzde 2,9).

Almanya'da işsizlik oranı yüzde 3,5

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre Almanya yüzde 3,5'lik oranı ile AB içinde işsizliğin az olduğu ülkeler arasında yer alıyor. AB İstatistik Dairesi, üye ülkelerdeki işsizlik oranını hesaplarken bazı ulusal istatistik kurumlarına göre farklı bir yöntem kullanıyor. Örneğin Almanya'da her ay düzenli olarak işsizlik oranını açıklayan Federal Çalışma Ajansı, ülkedeki işsizliğin Ağustos'ta yüzde 6,1, Eylül ayında ise yüzde 6,0 seviyesinde olduğunu duyurmuştu. Uzmanlar Alman ekonomisindeki durgunluğun, sonbahar döneminde iş piyasasında yaşanan canlanmayı frenlediğini ifade ediyor.

Euro Bölgesi'nde ekonominin seyri olumlu

Eurostat'ın açıkladığı veriler, Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan 2024'ün ikinci çeyreğinde Euro Bölgesi'ndeki gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH), Alman ekonomisinin kötü gidişatına rağmen birinci çeyreğe göre yüzde 0,2 arttığını ortaya koyuyor.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen Avrupa'nın en büyük ekonomik gücü olan Alman ekonomisi, uzmanlara göre her an resesyona girebilir.

AFP,Reuters/ ET,EC

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Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Polonya, İspanya, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'de İşsizlik Oranı Düşüyor - Son Dakika

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