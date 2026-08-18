AB'den İsrail'e Uluslararası Hukuk Uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'ye her gece 30-40 saldırı düzenlenmesi gerektiği açıklamasının ardından Tel Aviv'e uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyma çağrısında bulundu.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, bir gazetecinin Ben Gvir'in açıklamalarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Hipper, açıklamalara ilişkin yorumlarda bulunmadıklarını ancak AB'nin genel pozisyonunu aktarmak istediğini belirterek, "AB, İsrail'in uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uymasını beklemektedir ve sivillerin korunması her zaman sağlanmalıdır." dedi.

Komisyonun Ben-Gvir'e yönelik yaptırım teklifinin üye ülkelerce tartışılmaya devam ettiğini kaydeden Hipper, AB'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararı ve ilgili tüm kararlarıyla uyumlu şekilde hareket edilmesini talep ettiğini aktardı.

Itamar Ben-Gvir 16 Ağustos'ta, Gazze'ye her gece 30-40 saldırı düzenlenmesi gerektiğini ileri sürerek, "Sadece sizi tehlikeye atanlar değil. Orada hayatta kalmaması gereken insanlar var. Onlar yaşamamalı." ifadelerini kullanmıştı.