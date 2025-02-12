AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı

AB, Trump\'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi\'ne yönelik yaptırımlarını kınadı

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik aldığı yaptırım kararını kınayarak, UCM'nin korunması için gerekli adımlar atacağını belirtti.

12.02.2025 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkililerine yönelik yaptırım kararı aldığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanına (UAD) desteğini bir kez daha teyit ederek, bu kurumlara yönelik baskı ve tehditleri kınadı.

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Trump'ın UCM yetkililerine yönelik imzaladığı yaptırım kararnamesinin ardından "Uluslararası Adalet Sistemi ve Kurumlarının Korunması" konulu oturum yapıldı.

TRUMP'IN YAPTIRIM KARARINA TEPKİ

Oturumda, AB Konseyi dönem başkanı Polonya'nın Avrupa İşleri Bakanı Adam Szlapka, AB Komisyonunu ise Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğünden sorumlu üyesi Michael McGrath temsil etti.

McGrath burada yaptığı açıklamada, Trump'ın 6 Şubat'ta imzaladığı kararnameye işaret ederek, "Bu karar UCM'nin çalışmalarına yönelik ciddi meydan okumayı temsil etmekte ve devam eden soruşturma ile yargılamaları etkileme riski taşımakta ve dünya genelinde hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik yıllardır sürdürülen çabaları etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"UCM'Yİ KORUMAK İÇİN ELİMİZDEKİ ARAÇLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AB'nin UCM'yi korumak için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğunu kaydeden McGrath, "Mahkeme, küresel cezasızlıkla mücadelesini müdahalelerden uzak şekilde sürdürebilmeli, bağımsızlığı her zaman kararlılıkla savunulmalıdır. ABD'nin yaptırımları karşısında AB, mahkemeye hem mali hem de diplomatik destek sağlamanın aciliyetinin farkındadır. UCM'yi korumak için elimizdeki araçları kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Avrupa Birliği, Donald Trump, Donald Trump, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
20:49 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
09:24 Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik
09:22 Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı
09:18 Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar
08:57 Survivor’da Çılgın Sedat’a saldıran Adem Kılıçcı’nın akıbeti belli oldu Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
08:55 DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 01:04:03. #1.12#
SON DAKİKA: AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.