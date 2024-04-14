AB, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Borrell, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, dün akşam İran'ın İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıklamıştı.

İran da İsrail'e İHA'larla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurmuştu.