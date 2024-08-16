AB, İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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AB, İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulayacak

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin Cit köyüne düzenlediği saldırıları kınayarak, yaptırım uygulanması teklifinde bulunacağını bildirdi.

16.08.2024 14:46
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenlediği saldırıları kınayarak, bu şiddete imkan veren ve aralarında hükümet yetkililerinin de olduğu bazı isimlere yaptırım uygulanması teklifinde bulunacağını bildirdi.

Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenlediği, bir Filistinliyi öldürdüğü ve çok sayıda ev ve aracı ateşe verdiği saldırılara tepki gösterdi.

"Cit'te Filistinli sivilleri terörize etmeyi amaçlayan yerleşimci saldırılarını kınıyoruz." ifadesini kullanan Borrell, bu eylemlerin "neredeyse hiçbir cezai yaptırımla karşılaşmadan" Batı Şeria'daki şiddeti körüklediğini ve barış şansını tehlikeye attığını vurguladı.

Borrell, "İsrail hükümeti, bu kabul edilemez eylemleri derhal durdurmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

AB Yüksek Temsilcisi, "yerleşimcilere" destek veren hükümet yetkililerinin de aralarında bulunduğu kişilere yönelik yaptırım teklifinde bulunacağını kaydetti.

AB, 19 Nisan'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yaptırım kararı almıştı.

Halihazırda listede 9 kişi ve 5 kuruluş yer alıyor. Yaptırımlar, varlıkların dondurulması, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynaklardan faydalanılmasının engellenmesi ve seyahat yasağını içeriyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

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