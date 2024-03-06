AB Liderleri, Odessa'ya Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Liderleri, Odessa'ya Yapılan Saldırıyı Kınadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in bir araya geldiği Odessa şehrine yapılan saldırıyı kınadı. Von der Leyen ve Michel, saldırıyı kınayan açıklamalar yaparak Ukrayna'ya tam destek verdiklerini belirtti.

06.03.2024 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in bir araya geldiği Odessa şehrine yapılan saldırıyı kınadı.

Von der Leyen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu saldırıyı kınayarak, "Bu yeni terör girişimi hiç kimseyi korkutamaz; ne sahadaki iki lideri ne de Ukrayna'nın cesur halkını." ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Von der Leyen, "Her zamankinden daha fazla Ukrayna'nın yanındayız." mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Michel ise sosyal medya paylaşımında saldırıyı kınadığını vurgulayarak, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesi sırasında Odessa'ya yapılan saldırı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşındaki bir diğer korkak taktiğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda, "AB'nin Ukrayna'ya ve cesur halkına verdiği tam destek sarsılmayacaktır." denildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Miçotakis'in bulunduğu Odessa şehrine Rusya'nın saldırı düzenlediğini belirten hükümet kaynakları, Yunan liderin herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadığını aktarmıştı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Liderleri, Odessa'ya Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fenerbahçe, Belçika deplasmanında galibiyet arıyor
    21:03 Fenerbahçe, Belçika deplasmanında galibiyet arıyor

    Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi. Kartal, rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve en iyi kadroyu sahaya sürmeyi amaçladıklarını belirtti. Fenerbahçe'nin santrforu Michy Batshuayi ise rakiplerini hafife almamaları gerektiğini vurguladı ve iyi bir performans sergilemek istediğini ifade etti.

  • Babaeski'de düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı
    20:55 Babaeski'de düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı

    Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 46 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 tabanca, 30 gram metamfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 13 uyuşturucu hap ve 22 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Karabük'te İnşaat Malzemesi Çalan Şüpheli Tutuklandı
    20:55 Karabük'te İnşaat Malzemesi Çalan Şüpheli Tutuklandı

    Karabük'te bir firmaya ait inşaat malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı malzemeleri satan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

  • Putin: Nükleer tesislerin güvenliğini artırmak için her şeyi yapıyoruz
    20:55 Putin: Nükleer tesislerin güvenliğini artırmak için her şeyi yapıyoruz

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüşerek, nükleer enerji alanında lider olduklarını ve tesislerin güvenliğini artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Putin, ayrıca UAEA ile işbirliğini sürdürdüklerini ve dünya genelinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

  • CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır
    20:52 CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır

    CHP'nin DEM Parti ile yaptığı kent uzlaşısı sonucu yerel seçimler için İstanbul Esenyurt'tan belediye başkan adayı olan Ahmet Özer, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadelere imza attı. Özer, "Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Öneri bana İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır." dedi.

  • TİKA, Afganistan'da Ziraat ve Veterinerlik Enstitüsüne Ekipman ve Malzeme Desteği Sağladı
    20:47 TİKA, Afganistan'da Ziraat ve Veterinerlik Enstitüsüne Ekipman ve Malzeme Desteği Sağladı

    Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Herat Ziraat ve Veterinerlik Enstitüsüne ekipman ve malzeme desteği sağladı. Yardımlar arasında konteyner, veteriner ameliyat kitleri, tohumlar, internet ekipmanları gibi birçok ekipman bulunuyor. TİKA yetkilileri, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen teslim töreninde, Afgan kardeşlerine desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

  • Kayseri'de Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Yaşamını Yitirdi
    20:47 Kayseri'de Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Yaşamını Yitirdi

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir parkta oturan 16 yaşındaki genç, ismi henüz belirlenemeyen bir zanlı tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. İddialara göre, olayın sebebi kız meselesi yüzünden çıkan husumet.


20:43 CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak“ ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise “Sürçü lisan yaşandı“ diyerek bir düzeltme yaptı. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise "Sürçü lisan yaşandı" diyerek bir düzeltme yaptı.
20:29 Limak Holding önünde İsrail protestosu Slogan atan gruba polis müdahale etti Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz
18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
20:25 Kerem Aktürkoğlu’nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı
20:15 Trump’ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi Trump'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi
19:52 “Kentsel dönüşüm bizim işimiz“ diyen Başkan Yazıcı’nın 10 yıllık karnesi göz kamaştırıyor "Kentsel dönüşüm bizim işimiz" diyen Başkan Yazıcı'nın 10 yıllık karnesi göz kamaştırıyor
19:45 Herkes Arda Güler zannediyor Yorumları görmeniz lazım Herkes Arda Güler zannediyor! Yorumları görmeniz lazım
19:22 “Dilber evin barkın yok mu“ şarkısına 1 milyon TL’lik teklif "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına 1 milyon TL'lik teklif
18:14 Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı
17:52 Komünist Başkan Kadıköy’ü alabilecek mi İlk anket sonuçları geldi Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? İlk anket sonuçları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 21:03:28. #1.13#
SON DAKİKA: AB Liderleri, Odessa'ya Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement