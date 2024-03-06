AB Liderleri, Odessa'ya Yapılan Saldırıyı Kınadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in bir araya geldiği Odessa şehrine yapılan saldırıyı kınadı.
Von der Leyen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu saldırıyı kınayarak, "Bu yeni terör girişimi hiç kimseyi korkutamaz; ne sahadaki iki lideri ne de Ukrayna'nın cesur halkını." ifadesini kullandı.
Komisyon Başkanı Von der Leyen, "Her zamankinden daha fazla Ukrayna'nın yanındayız." mesajını paylaştı.
AB Konseyi Başkanı Michel ise sosyal medya paylaşımında saldırıyı kınadığını vurgulayarak, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesi sırasında Odessa'ya yapılan saldırı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşındaki bir diğer korkak taktiğidir." değerlendirmesinde bulundu.
Paylaşımda, "AB'nin Ukrayna'ya ve cesur halkına verdiği tam destek sarsılmayacaktır." denildi.
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Miçotakis'in bulunduğu Odessa şehrine Rusya'nın saldırı düzenlediğini belirten hükümet kaynakları, Yunan liderin herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadığını aktarmıştı.
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